Herec z Hunger Games: Videl svoju ženu zomierať a potom... TIEŽ RAKOVINA!

NEW YORK - Herec Stanley Tucci prišiel v roku 2009 o manželku. Ako prezradil, bolo strašné pozerať sa, ako roky prechádza náročnou liečbou a nakoniec umiera. Lenže nedávno priznal, že rovnakú liečbu musel podstúpiť aj on sám.

Stanley Tucci sa narodil 11. novembra 1960 v New Yorku rodičom s talianskymi koreňmi. V mladosti sa venoval aj športu, no jeho hlavným záujmom bolo divadlo. Neskôr vyštudoval herectvo.

Začínal v divadle a popritom si zarábal aj ako model, účinkoval v niekoľkých reklamách. Vo filmovom svete debutoval v roku 1985.

V polovici 90. rokov hral Tucci v seriáli Murder One a získal nomináciu na cenu Emmy v kategórii vynikajúci vedľajší herec v dramatickom seriáli. Neskôr účinkoval aj v seriáloch Frasier, Pohotovosť, Monk, Fortitude či Zlá krv.

Zdroj: USA Network

Jeho tvár je známa z mnohých filmov. Na konte má snímky ako In the Soup, Beethoven, Prípad Pelikán, Ulice New Yorku, Terminál, Smiem prosiť?, Diabol nosí Pradu, Nabiť a zabiť, Pevné puto, Varieté, Hunger Games, WikiLeaks, Spotlight, Kráska a zviera, Čarodejnice, Supernova...

Stanley bol 14 rokov ženatý so sociálnou pracovníčkou Kathryn, ktorá v roku 2009 zomrela na rakovinu prsníka. A ako odhalil v septembri pre magazín Vera, rakovina dostihla aj jeho. Pred tromi rokmi mu diagnostikovali rakovinu jazyka.

Tumor bol príliš veľký na operovanie, a tak podstúpil ožarovanie a chemoterapiu. „Prisahal som, že nikdy nič také nespravím, lebo moja prvá žena zomrela na rakovinu a sledovať ju, ako si dlhé roky prechádza liečbou, bolo hrozné,” povedal herec. Našťastie liečbu neodmietol a tá zamedzila nádoru v jeho raste. Údajne je nepravdepodobné, že by sa mu táto choroba ešte vrátila.

Zdroj: Millenium Films

V roku 2011 sa Tucci zasnúbil s literárnou agentkou Felicity Blunt. Ide o staršiu sestru herečky Emily Blunt, ktorá párik zoznámila v roku 2010 na vlastnej svadbe. Dvojica sa o dva roky neskôr zosobášila tiež.