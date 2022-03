WHO pozastavila pre inváziu posudzovanie ruskej vakcíny proti KORONAVÍRUSU Sputnik V

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu oznámila, že nateraz odložila ďalšie kroky v rámci posudzovania ruskej proticovidovej vakcíny Sputnik V. Dôvodom je ruská invázia na Ukrajine, pre ktorú momentálne nemôže WHO vykonať v Rusku inšpekcie potrebné pre schválenie tejto vakcíny, informuje spravodajská stanica Sky News aj agentúra Reuters.

"Mali sme ísť 7. marca na inšpekcie do Ruska, avšak tieto inšpekcie boli odložené na neskôr," oznámila na tlačovom brífingu Mariangela Simaová, zástupkyňa generálneho riaditeľa WHO, ktorá má na starosť zabezpečovanie prístupu k liekom a liečivám. Povedala, že "nové termíny" týkajúce sa posudzovania tejto očkovacej látky budú oznámené "hneď, ako to bude možné".

Simaová ďalej uviedla, že WHO čelí v súvislosti s posudzovaním vakcíny Sputnik V aj ďalším prevádzkovým problémom, vrátane ťažkostí s rezerváciami letov aj s používaním kreditných kariet, o ktorých už diskutuje s ruskou stranou.

Galéria fotiek (2) Vakcína Sputnik V

Zdroj: SITA/AP Photo/Pavel Golovkin

Vakcína Sputnik V sa na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 dlhodobo používa v Rusku, pričom schválená je už aj v ďalších vyše 60 krajinách sveta. Okrem WHO ju momentálne posudzuje aj Európska agentúra pre lieky (EMA). Ruské Gamalejovo národné výskumné centrum epidemiológie a mikrobiológie, ktoré vakcínu Sputnik V vyvinulo, podalo ešte v januári 2021 žiadosť o jej zaradenie do zoznamu očkovacích látok odporúčaných WHO na tzv. podmienečné použitie.