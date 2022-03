Posledné správy pred smrťou: Komunikácia ruského vojaka s matkou sa dostala až do OSN! Zúri skutočná vojna

NEW YORK/KYJEV - Srdcervúce textové správy, ktoré ruský vojak poslal svojej matke odhaľujú, že sa vojny na Ukrajine skutočne bál. Komunikáciu medzi matkou a synom prečítal ukrajinský veľvyslanec počas mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN).

Ukrajinský veľvyslanec pri OSN Sergej Kyslycja uviedol, že správy pochádzajú z telefónu člena ruskej armády. "Rád by som prečítal komunikáciu medzi matkou a synom zo smartfónu zabitého ruského vojaka," povedal Kyslycja plénu OSN.

"Ako sa máš? Prečo to trvá tak dlho? Ako prebieha cvičenie?" pýtala sa matka svojho syna, ktorý slúžil v ruskej armáde. "Mami, už nie som na Kryme. Nemáme už žiadne tréningy." Matka vojaka sa potom spýtala, kde sa teda nachádza, a napísala: "Ocko sa pýta, či ti môžem poslať balík". Syn začal odpisovať, aký druh balíka mu môžu poslať, aby sa k nemu dostal. Matku to vykoľajilo a spýtala sa: "O čom to hovoríš, čo sa stalo?"

Oklamali ich

Vojak svojej matke povedal, že sa nachádza na Ukrajine v rámci ruskej ofenzívy. "Mami, som na Ukrajine. Zúri tu skutočná vojna. Bojím sa. Bombardujeme všetky mestá, dokonca sa zameriavame aj na civilistov. Velenie nám na začiatku oznámilo, že nás tu privítajú, ale civilisti sa hádžu pod naše kolesá a nedovolia nám prejsť. Volajú nás fašistami. Mami, je to veľmi ťažké," citoval ukrajinský veľvyslanec vytlačenú komunikáciu.

Ruská ofenzíva na Ukrajinu

Kyslycja uviedol, že posledná textová správa bola odoslaná len chvíľu predtým, ako vojaka zabili. "Predstavte si tých zabitých ľudí, keď počúvate moje formálne vyhlásenie," povedal. Prejav použil ako podklad pre svoje tvrdenie, že medzi ruskou inváziou na Ukrajinu a začiatkom druhej svetovej vojny, možno nájsť veľmi jasné spoločné črty."Veľký militarizovaný štát, ktorý sa snaží rozšíriť svoj globálny vplyv, spustil vojenskú ofenzívu proti menšiemu susedovi. Chce sa ho zmocniť," povedal.

Smrteľné letecké útoky na civilistov boli zaznamenané po celej krajine, pričom ruské jednotky prekročili ukrajinské hranice z Ruska, Bieloruska a okupovaných častí ukrajinského Donbasu a Krymu. "Činy Ruska sú veľmi podobné tým, ktoré robili na ukrajinskej pôde jeho duchovní mentori z Tretej ríše pred vyše 80 rokmi," dodal Sergej Kyslycja na záver.