VIDEO Zostať alebo utiecť? Obyvatelia Kyjeva čelia po ruskom útoku katastrofe

KYJEV - V ukrajinskom hlavnom meste Kyjev sa ozývali výbuchy a na všetkých autách sa zapínali alarmy. Národ sa prebudil do hrôzostrašného rána. To, čo predpovedali západné vlády, odborníci a večer predtým aj samotný prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj, sa skutočne naplnilo. Rusko začalo s mohutnou ofenzívou na Ukrajinu.

Zjavný cieľ Vladimíra Putina je podmanenie si národa, kultúry a ukrajinského ľudu. V 21. storočí je to niečo nemysliteľné. Napriek tomu sa dali ruské jednotky, tanky a vojenské lietadlá do pohybu, uvádza The Guardian. Katastrofa sa začala odohrávať vo štvrtok skoro ráno. O 5:00 miestneho času si už rodiny, priatelia a blízki navzájom telefonovali a rozhodovali sa, čo ďalej.

Zostať alebo utiecť?

Počas štvrtkového rána bol rozsah ruského vojenského útoku už viac ako jasný. Ukázalo sa, že Putinove ambície ďaleko presahujú región Donbas, ktorého separatistické územia uznal začiatkom tohto týždňa. Zahŕňajú prakticky celú krajinu. Prístavné mesto Mariupol pri brehoch Azovského mora, mesto Charkov s 1,4 miliónmi obyvateľov, Odesu pri Čiernom mori a mestá a dediny na frontovej línii Donbasu. Všetky tieto lokality boli pod silnou paľbou.

Current attack map of Russia upon Ukraine. pic.twitter.com/TtHQ3DDRWY — Sid Castro (@SidCasss) February 24, 2022

Rusko sa zameralo na obsadenie celej Ukrajiny. Cieľom armády boli letiská, vojenské základne a skládky s muníciou. Postup Rusov bol sprevádzaný obavami, strachom a hrôzou z toho, čo sa stane ďalej. Napriek vojenskému obsadzovaniu celej krajiny sa v uliciach objavovali ľudia so psami, pred bankomatmi sa tvorili rady.

Ľudia boli šokovaní a znechutení z toho, že sa Putin rozhodol rozpútať vojnu. Na námestí Majdan Nezalezhnosti v Kyjeve sa Viktor Alexejevič vyjadril, že "Rusko robí zaručene chybu". Za ním v pozadí sa nachádza pamätník vybudovaný k príležitosti nezávislosti mesta. Je to mramorový stĺp, na ktorom bola kedysi socha Vladimíra Lenina. Na vrchole sedí žena s ratolesťou v náručí, ktorá symbolizuje nezávislosť Ukrajiny.

"Čo by som mal teraz robiť? Vezmem svojho vnuka a odídeme z mesta. Ja sa potom vrátim," povedal Viktor. "Nemám žiadne zbrane, ale som pripravený brániť svoju vlasť. Možno pomôže národná garda." Alexejevič povedal, že keď počul prvé výbuchy, zapol televízor a zavolal svojmu synovi. Sledoval, ako prezident Zelenskyj prehovoril k národu, zaviedol stanné právo a vyzval občanov, aby zachovali pokoj. "Agresorom je Putin. Napadol Ukrajinu, pretože nechceme žiť pod jeho vplyvom." Námestie, nedávno ešte plné turistov a nakupujúcich, bolo prázdne. Pár ľudí čakalo v daždi na mestský trolejbus.

Kyjevská prozápadná vláda už mesiace tvrdila, že Ukrajina odolá prípadnému ruskému útoku a okupácii. Objavili sa viaceré správy, že ozbrojené sily Ukrajiny sú v lepšom stave ako v roku 2014, kedy nemali proti ruskej palebnej sile žiadnu šancu. Ukrajina má 220 000 vojakov, 400 000 veteránov s bojovými skúsenosťami a moderné zbrane, ktoré len nedávno dodali USA, Spojené kráľovstvo a ďalšie štáty.

Galéria fotiek (2) Rusko organizuje v blízkosti hraníc Ukrajiny ďalšie vojenské cvičenie

Zdroj: SITA/AP Photo/Andriy Dubchak

Autá, ktoré vo veľkom počte od štvrtka opúšťajú Kyjev, rozprávali svoj vlastný príbeh. Od skorého rána boli ulice upchaté civilistami, ktorí sa snažili dostať čo najďalej od bojov. Ich kroky smerovali na západ do Ľvova a odtiaľ až k poľskej hranici. V centre Kyjeva sa tvorili kolóny a doprava sa spomalila. Nešírila sa panika, ale každý si bol vedomý toho, že čas na odchod z mesta sa kráti.

Odhodlaní bojovať

Správy naznačovali, že ruské formácie postupovali na Kyjev zo severu. Rusi mali armádu rozmiestnenú aj v severnom pohraničí Ukrajiny, teda 160 kilometrov alebo dve hodiny autom od Kyjeva. Dôstojník ukrajinskej armády Oleg Olegovič (30) povedal, že mu zavolali o štvrtej ráno, aby prišiel do práce. Jeho kancelária sa nachádzala v centre Kyjeva. "Civilisti odchádzajú. Ale my zostávame." Mohla by Ukrajina poraziť silné Rusko s jeho obrovskou vzdušnou silou a námorníctvom v Čiernom mori? "Rozbijeme ich. Armáda je v dobrom stave, naša komunikácia funguje," myslí si Olegovič.