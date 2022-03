VAROVANIE na Ukrajine: Nový útok pôjde po mori, Rusi vraj chystajú vylodenie v Odese

Informáciu priniesol priamo ukrajinský generálny štáb a upozornil na ňu aj portál novinky.cz. „Vo vodách Čierneho mora je pozorovaný pohyb výsadkového oddielu Čiernomorskej flotily Ruskej federácie, ktorý tvoria štyri veľké výsadkové lode a tri raketové člny, smerom k Odese,“ uviedol na sociálnej sieti generálny štáb.

Ukrajinský generálny štáb varuje pre hrozbou útoku na Odesu opakovane. Ten by mal byť stále reálnejší tým, ako ruské jednotky postupujú po pobreží.Obavy, že ďalším cieľom bude práve Odese posilňuje aj skutočnosť, že Rusi už ovládli pobrežie Azovského mora, čím získali pozemný prístup na Krym. Okrem toho dobyli aj Cherson ležiaci západne od Krymu. Ak by sa im podarilo dobyť aj Odesu, Ukrajina by bola v podstate odrezaná od mora.

Galéria fotiek (2) Zdroj: SITA

Ukrajinské ministerstvo obrany tvrdí, že Rusko má v pláne použiť ako štít civilné lode. Dokonca mali donútiť pod hrozbou paľby civilnú loď Helt vplávať do tejto oblasti, aby im poslúžila ako krytie. Od začiatku invázie už Rusko strieľalo na dve civilné lode a dve zajalo, vrátane lode Sapfir, určenej k záchranným a pátracím prácam.