Hrozivé zistenie WHO: Nový subvariant omikronu sa šíri expresne rýchlo! Varovanie pred tým, čo nás ešte čaká

Z najnovšej štúdie o subvariante omikronu BA.2 vyplýva, že jeho infekčnosť sa v celosvetovom meradle pohybovala za prvý februárový týždeň na úrovni 21,5 percenta, a to u všetkých nových prípadov omikronu, uvádza portál Yahoo News. Za obdobie posledných tridsiatich dní bol omikron rozšírený v 98,3 percentách vzoriek pozitívnych prípadov, ktoré boli poskytnuté na tento výskum. Vzorky pochádzali od ľudí z celého sveta.

BA.2 sa šíri veľmi rýchlo, aj keď ešte nie je jasné, čo to ovplyvňuje. Začiatkom tohto týždňa predstavoval väčšinu nových prípadov identifikovaných v desiatich krajinách. Patrí medzi ne Dánsko, India, Čína, Bangladéš, Brunej - Darussalam, Guam, Čierna Hora, Nepál, Pakistan a Filipíny. Štúdia uvádza, že v krajinách existujú obrovské rozdiely v rámci jeho šírenia. Juhovýchodná Ázia hlási najvyšší výskyt BA.2 (44,7 percenta), zatiaľ čo Amerika najnižší (jedno percento).

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Pre Spojené štáty je to dobrá správa. V krajine sa totiž pomaly uvoľňujú opatrenia po zimnej vlne omikronu. Infekčnosť BA.2 sa síce od konca januára do začiatku februára strojnásobila z 1,2 na 3,6 percenta, stále však predstavuje veľmi malý podiel nových prípadov. Naproti tomu výskyt nového kmeňa omikronu v Južnej Afrike vzrástol za prvý februárový týždeň z 27 na 86 percent, v Spojenom kráľovstve od 17. do 31. januára z 2,2 na 12 percent. Dánsko zaznamenalo zdvojnásobenie počtu infikovaných BA.2 od posledného týždňa roku 2021 do polovice januára 2022 z 20 na úroveň 45 percent.

BA.2 predstavuje problém

Statens Serum Institut, ktorý funguje pod záštitou holandského ministerstva zdravotníctva, koncom januára zistil, že BA.2 bude pravdepodobne do polovice februára 2022 predstavovať takmer sto percent všetkých prípadov . "Pri BA.2 môže ísť o tridsať percent vyššiu infekčnosť ako pri BA.1 (prvý variant omikronu). V dôsledku toho môže tento rýchly nárast BA.2 viesť k tomu, že na pokles miery infekcie si budeme musieť ešte počkať."

Galéria fotiek (5) Zdroj: gettyimages.com

WHO, ktorá patrila medzi prvé významné inštitúcie, ktoré verejne hlásali, že sa obávajú nových kmeňov, vytvorila graf znázorňujúci súčasné uvažovanie o kmeni BA.2. Odklon pôvodného variantu je viac ako zreteľný. Dôvody v rozdielnej miere šírenia BA.2 medzi krajinami nie sú jasné. "Rozdiel v rastovom potenciáli medzi krajinami môže súvisieť s rozdielmi v zaočkovanosti a kontaktu medzi osobami, ktoré vznikajú v dôsledku obmedzení, hustoty obyvateľstva a pod.," uvádza sa v správe WHO.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

V Južnej Afrike, kde bol zaznamenaný prvý výskyt omikronu, je v súčasnosti BA.2 dominantný. Zaočkovanosť obyvateľstva sa však pohybuje len na úrovni 29 percent. Nosenie ochranných rúšok na verejných miestach je tam stále povinné.