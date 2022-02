Pozor na častý symptóm nákazy! Bolesť v týchto dvoch častiach tela môže byť znakom OMIKRONU

Nákaza omikronom sa nemusí prejaviť iba príznakmi podobnými chrípke. Mnohí pacienti sa sťažujú aj na bolesť svalov. I keď tá zvyčajne nepatrí medzi počiatočné symptómy ochorenia, dokáže jeho priebeh nepríjemne skomplikovať.

Dve miesta, kde môžete cítiť bolesť

Omikron sa rýchlym tempom rozšíril do celého sveta a v súčasnosti je zodpovedný za rekordné čísla infikovaných. Kvôli jeho nečitateľným príznakom, ktoré sa často prejavujú obyčajnou nádchou, je ťažké identifikovať, či ide skutočne o covid, čo vedie k oneskoreniu liečby. Podľa doterajších údajov infekcia spôsobená týmto variantom vo väčšine prípadov nevedie k problémom s dýchaním. Prejavuje sa však bolesťou a napätím svalov, a to najmä v dvoch častiach tela - v ramenách a nohách. Potvrdzujú to aj údaje z aplikácie U.K. Zoe COVID Study.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Bolesť svalov spôsobená omikronom sa môže prejavovať rôzne, ale väčšinou je charakterizovaná ako bolesť, ktorá prichádza a odchádza, až kým sa pacient úplne nezotaví. Niektorí sa sťažujú aj na zvláštne pocity, akými sú necitlivosť, mravčenie či slabosť v nohách. V prípade ramien väčšinou pociťujú stuhnutosť a necitlivosť. Častý výskyt bolesti svalov môže byť spôsobený viacerými faktormi, akými sú napríklad zápalové mediátory. Zmutovaný variant môže taktiež ovplyvňovať muskuloskeletálny systém vo väčšej miere než tie predchádzajúce. Keď ho zasiahne, postihuje svaly, kosti, kĺby a väzy.