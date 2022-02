V Afganistane zadržali dvoch novinárov spolupracujúcich s OSN

"Dvaja novinári pridelení k UNHCR a afganskí občania, ktorí s nimi pracovali, boli zadržaní v Kábule... Spravíme všetko pre to, aby sme túto situáciu vyriešili v spolupráci s ostatnými," uviedol UNHCR na sociálnej sieti Twitter. Afganská tajná služba NDS uviedla, že o zadržaní novinárov zatiaľ nič nevie. "Nemáme o nich žiadne informácie, kedy a kde zmizli... Informácie sa snažíme získať," uviedol hovorca NDS, ktorý zároveň dodal, že jeho úrad je ohľadom tejto veci v kontakte s afganským ministerstvom vnútra.

Two journalists on assignment with UNHCR and Afghan nationals working with them have been detained in Kabul. We are doing our utmost to resolve the situation, in coordination with others.



We will make no further comment given the nature of the situation.