Neuveriteľný škandál: Zdravotné sestry vydávali falošné preukazy o očkovaní, zbohatli o 1,5 milióna!

Julie DeVuonová (49) a Marissa Urrarová (44) mali sfalšovať doklady o očkovaní (COVID-19 Vaccination Record Card). Do Imunizačného systému štátu New York (NYSIIS) zadávali falošné údaje o úspešnej vakcinácii ešte predtým, ako boli ľudia zaočkovaní, v niektorých prípadoch vakcinácia dokonca neprebehla vôbec. Dvojicu zatkli minulý štvrtok 27. januára a obvinili z falšovania úradných dokumentov druhého stupňa, DeVuonovú dokonca z prvého stupňa.

DeVuonová prevádzkovala pediatrickú ambulanciu v Amityville na Long Island, Urrarová bola podľa stanice NBC News jej zamestnankyňa. Podľa vyjadrenia prokuratúry si sestry účtovali 220 dolárov (takmer 196 eur) za vybavenie očkovacieho preukazu pre dospelých a 85 dolárov (76 eur) pre deti. Pri domovej prehliadke DeVuonovej orgány činné v trestnom konaní zaistili 900-tisíc dolárov (801-tisíc eur) a účtovnú knihu, kde boli zapísané všetky poplatky spojené s touto nelegálnou činnosťou.

