Fínsko trvá na svojom práve vstúpiť do NATO: Prezident kritizoval požiadavku Putina

Galéria fotiek (1) Fínsky prezident Sauli Niinistö a ruský prezident Vladimir Putin

Zdroj: TASR/AP

HELSINKI - Fínsky prezident Sauli Niinistö kritizoval požiadavku ruského prezidenta Vladimira Putina, aby Severoatlantická aliancia (NATO) obmedzila svoju expanziu v Európe, čo by znamenalo, že žiadnym novým členom by nemalo byť dovolené vstúpiť do Organizácie Severoatlantickej zmluvy. Niinistö to uviedol v rozhovore pre nemecký denník Die Zeit, ktorý bude zverejnený vo štvrtok. V stredu o tom informovala agentúra DPA.