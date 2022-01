Dráma v Texase! Muž 12 hodín zadržiaval v synagóge rukojemníkov: VIDEO Sú zachránení, podozrivý muž je mŕtvy

O "prebiehajúcej rukojemníckej situácii" v meste Colleyville, približne 40 kilometrov západne od Dallasu, bol poinformovaný aj americký prezident Joe Biden, napísala na Twitteri tlačová tajomníčka Bieleho domu Jen Psakiová. Polícia s mužom v synagóge vyjednáva. Televízia ABC News s odvolaním sa na nekonkretizovaný zdroj uviedla, že podozrivý zajal v synagóge rabína a troch ďalších rukojemníkov. Je ozbrojený a tvrdil, že na neznámych miestach uložil bomby.

Podľa ABC News je muž údajne bratom Áfíje Siddíkíovej, ktorú americké bulvárne médiá prezývajú aj "Lady Káida", a žiada prepustenie svojej sestry z väzenia. Siddíkíová, bývalá pakistanská vedkyňa, bola v roku 2010 newyorským súdom odsúdená na 86 rokov väzenia za pokus o vraždu amerických vojakov v Afganistane. Tento mimoriadne medializovaný prípad vyvolal v Pakistan hnev.

Zdroj: SITA/AP Photo/Tony Gutierrez

V súčasnosti je Siddíkíová zadržiavaná vo väznici Federálneho zdravotného centra (FMC) v meste Fort Worth v Texase. Živé streamovanie dopoludňajších modlitieb zo synagógy na Facebooku zachytilo aj hlas hovoriaceho muža, ale nie scénu znútra budovy. Bolo počuť, ako muž nahlas hovorí "Máte na telefónnej linke moju sestru" a "Zomriem". Takisto povedal: "V Amerike nie je niečo v poriadku."

Zdroj: SITA/AP Photo/Tony Gutierrez

Streamovanie sa začalo o 10.00 h miestneho času a prerušilo sa krátko pred 14.00 h. Polícia v Colleyville v tvíte o 11.30 h (18.30 h SEČ) oznámila, že "vykonáva operáciu so špeciálnymi policajnými jednotkami (SWAT)" na adrese Kongregácia Beth Israel. O dve hodiny polícia aktualizovala oznam a uviedla, že operácia stále prebieha. A požiadala obyvateľov, aby sa tejto oblasti vyhýbali. Neskôr dorazili aj agenti amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI).

Muž, ktorý zadržiaval štyroch ľudí v synagóge v americkom štáte Texas, je "mŕtvy" a rukojemníkov bez ujmy na zdraví zachránil zásahový tím, oznámil v sobotu večer miestneho času policajný šéf. Správu priniesla v nedeľu tlačová agentúra AFP. "Tím určený na záchranu rukojemníkov vtrhol do synagógy," povedal na tlačovej konferencii Michael Miller, policajný šéf v texaskom meste Colleyville, kde sa prípad stal. "Podozrivý je mŕtvy," dodal Miller.

Guvernér Texasu Greg Abbott na Twitteri napísal, že rukojemnícka dráma trvala takmer 12 hodín. "Modlitby boli vypočuté. Všetci rukojemníci sú živí a zdraví," doplnil. Abbottov tvít nasledoval po hlasných zvukoch, ktoré vychádzali zo synagógy a zneli ako streľba, uviedla agentúra AP.

Prayers answered.



All hostages are out alive and safe.