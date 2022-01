Najkontroverznejšia politička v Česku chcela vládnuť pirátom: Šokujúca premena na FOTO! Škaredé kačiatko naopak

Jana Michailidu súperila o post aj s Davidom Witoszom. Ani jeden z nich však nezískal pre postup do druhého kola dostatok hlasov.

Nesmelé začiatky popri Bartošovi v strane

Práve začiatky strany Pirátov boli pre Michailidu kľúčové, keďže sa v kampani už od roku 2013 aktívne angažovala. Členka strany má z tohto mladého obdobia na sociálnej sieti viacero záberov. Mladá kráska na nich pózuje aj už pri súčasnom vicepremiérovi Bartošovi.

Zdroj: Facebook/Michailidu Janka

Šokujúca premena

Michailidu to v strane ani zďaleka nezabalila a tento rok kandidovala dokonca na predsedníčku strany, no neuspela. Je ťažké povedať, čo sa na jej vizáži tak podpísalo, no okrem času to zrejme boli aj roky v politike a životný štýl.

Michailidu by ste totiž podľa najnovších záberov zrejme vôbec nespoznali, ak by ste sa na ňu pozerali cez optiku z roku 2013. Milý úsmev a tmavé pramene vlasov nahradili blond vlasy v dredoch, krúžok v nose či zamračená, kamenná tvár.

Zdroj: Facebook/Michailidu Janka

