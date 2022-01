Česká vláda schválila zmrazenie platov ústavných činiteľov

Po zasadnutí kabinetu to oznámil premiér Petr Fiala s tým, že v Poslaneckej snemovni bude chcieť vládna koalícia zákon prerokovať v skrátenom režime v stave legislatívnej núdze. Proti zmrazeniu platov ústavných činiteľov, ktoré by sa okrem politikov dotklo aj sudcov a štátnych zástupcov, sa predstavitelia justície ohradili s tým, že dané opatrenie ide proti verdiktom Ústavného súdu, informoval online denník Novinky.cz.

Platová základňa u vrcholových politikov (poslancov, senátorov a ministrov) by mala zostať na úrovni 84.060 korún (3397 eur) a nezvýšila by sa tak o šesť percent na 89.155 korún (3603 eur). U sudcov by to namiesto 106.986 korún (4324 eur) malo byť aj naďalej 100.872 korún (4077 eur). U štátnych zástupcov má platová základňa po zmrazení zostať na úrovni 90.749 korún (3667 eur) namiesto 96.287 korún (3891 eur).

Vláda rozhodnutie zdôvodňuje snahou o úspory s tým, že platy sa tento rok zvýšia iba profesiám, ktoré bojujú v prvej línii s covidom. Minister práce a sociálnych vecí Marian Jurečka apeloval v tejto súvislosti na solidaritu sudcov a štátnych zástupcov.

Ušetriť by sa mohlo 0,6 miliardy korún

Výška platov politikov, sudcov a prokurátorov sa stanovuje z platovej základne, ktorá vychádza z predvlaňajšej priemernej mzdy. Suma sa násobí koeficientom podľa zodpovednosti a náročnosti funkcie, pripomína stanica ČT24. Od začiatku januára sa platové základne ústavných činiteľov, sudcov a žalobcov zdvihli o šesť percent. Pokiaľ bude novela účinná od februára, za jedenásť mesiacov sa nevyplatí približne 0,6 miliardy korún (24,3 milióna eur). Fialova vláda minulý týždeň odmietla návrh opozičného poslanca Andreja Babiša na päťročné zmrazenie platov politikov. Rozhodla, že pripraví vlastnú novelu.