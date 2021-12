V obchode v USA strieľal do pol pása nahý muž v rúšku: Troch ľudí zabil

WASHINGTON - Tri osoby zahynuli a jedna ďalšia utrpela ťažké zranenia pri streľbe, ku ktorej došlo v noci na pondelok v obchode so zmiešaným tovarom na predmestí amerického mesta Dallas. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.

Priebeh incidentu zachytili bezpečnostné kamery. Podľa polície pred obchodom zaparkoval biely pickup, z ktorého vystúpil muž a vošiel do predajne, kde následne spustil paľbu. Po čine naskočil do auta a ušiel. Polícia ho zatiaľ nenašla. Údajne bol vyzlečený do pol pása. Na sebe mal iba šortky, šiltovku a chirurgické rúško.