Poľský prezident Duda vetoval kontroverzný mediálny zákon

"Vetujem ho," uviedol Duda v televíznom vyhlásení. Poľský prezident zdôraznil, že podpísanie zákona by Poľsko "stálo miliardy dolárov" a že v otázke "lex TVN" zdieľa názor mnohých občanov, že tento zákon nie je momentálne potrebný. Z nedávneho prieskumu estónskeho inštitútu United Survey totiž vyplynulo, že až polovica Poliakov je proti návrhu zákona.

"Prezidentský palác je vždy otvorený diskusiám a argumentom. Ďakujem za všetky názory, ktoré som si mohol vypočuť," uviedol Duda. Podľa vlastných slov bol prezident už vopred rozhodnutý, že zákon nepodpíše. "Nepodpísať dokument som zvažoval v každom prípade – to neskrývam. Zvažoval som však, či tento návrh zákona postúpim ústavnému súdu, alebo či ho vrátim Sejmu na opätovné prerokovanie," povedal prezident.

Praktický koniec

Novelu mediálneho zákona prijala v lete dolná komora poľského Národného zhromaždenia, aby ho následne horná komora parlamentu, Senát, s tesnou prevahou opozície v septembri odmietla. Poslanci Sejmu však v polovici decembra o dokumente znova hlasovali a opätovne ho schválili.

Kritici videli v novelizácii mediálneho zákona pokus vlády umlčať spravodajskú stanicu TVN24 – s americkými vlastníkmi – za jej kritické reportáže. Podľa navrhovanej novely by subjekty vlastniace médiá v Poľsku nesmeli byť závislé od spoločností či osôb registrovaných mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS). Ak by zákon nadobudol účinnosť, americká spoločnosť Discovery by bola nútená predať svoj väčšinový podiel v TVN, jednej z najväčších poľských súkromných televíznych sietí.

Podľa spravodajského portálu Onet.pl znamená prezidentovo rozhodnutie praktický koniec lex TVN, pretože vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) nemá v Sejme dostatočnú silu na prelomenie veta.