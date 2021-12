Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou trvá viac ako tri dekády: Príčiny pretrvávajúcich nepokojov

Rokovanie neprinieslo žiadne konkrétne výsledky, obaja lídri si akurát zvolili svojich zástupcov, ktorí budú problematike Ruska a Ukrajiny venovať patričnú pozornosť prostredníctvom diskusie, uvádza The Conversation.

História konfliktov

Sovietsky zväz bol formálne rozpustený koncom roka 1991. Rusko, Ukrajina a Bielorusko vytvorili Spoločenstvo nezávislých štátov. Po takmer tridsiatich rokoch však v pohraničí týchto krajín zúria nepokoje, ktoré môžu každú chvíľu prerásť do konfliktu obrích rozmerov. Bielorusko sa po svojom vzniku zmenilo na jedinú krajinu v Európe, kde vládne diktátor. Jeho prežitie navyše závisí od Ruska. Ukrajina sa vyvíjala inak. Prechodná demokracia tu kolíše medzi západným a ruským vplyvom. Vyvrcholilo to v roku 2014, kedy proeurópske protesty viedli k pádu proruského vplyvu. Nasledovala známa anexia Krymského polostrova ruskou armádou. Okrem toho sa začali boje so separatistami na východe, ktoré trvajú dodnes.

Celý západný svet zostal v apríli tohto roku v nemom úžase, keď sa na hraniciach východnej Ukrajiny neďaleko Donecka, ktorý je okupovaný proruskými separatistami, začala mobilizovať ruská armáda. Panovali preto obavy, že Moskva sa chystá na inváziu. Nič také sa však nestalo. Na prelome októbra a novembra došlo k ďalšiemu zlomu, pretože ruských vojakov začalo pribúdať. Satelitné zábery oblasti okolo východnej hranice Ukrajiny znepokojujú NATO aj celé USA. Ministri zahraničných vecí členských krajín NATO sa stretli koncom novembra v lotyšskej Rige, aby celú situáciu na ukrajinskom pohraničí prekonzultovali.

Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco, Pool

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg sa na stretnutí vyjadril, že "ruské zámery nie sú celkom jasné, ale už druhýkrát v tomto roku je to nezvyčajná koncentrácia síl na jednom mieste. Vidíme tam ťažkú techniku, drony a desaťtisíce vojakov". Americký minister obrany Lloyd Austin začiatkom decembra vyhlásil, že k invázii na Ukrajinu by mohlo dôjsť už začiatkom roka 2022, pričom potvrdil že USA sú "pripravené pomôcť Ukrajine brániť jej suverenitu". Podľa odborníkov Moskva používa tlak v regióne ako nástroj pre vyjednávanie. Ide jej o to, aby odradila NATO od rozširovania sa smerom na východ. Táto myšlienka pritom nevznikla len tak; ide o odkaz na stretnutie medzi lídrami Josifom Stalinom, Winstonom Churchillom a Franklinom D. Roosveltom na Kryme v roku 1945, ktoré ustanovilo, že východná Európa patrí do sféry vplyvu vtedajšieho Sovietskeho zväzu.

Možné príčiny pretrvávajúcich nepokojov

Ruská armáda sa nenachádza len na hranici Ruska s Ukrajinou. Po nedávnych spoločných vojenských cvičeniach v Bielorusku ostala ruská vojenská technika aj v tomto štáte. Keďže Bielorusi avizujú ďalšie cvičenia pozdĺž hranice s Ukrajinou, potenciál ofenzívy vyzerá ešte hrozivejšie. Ďalším problémom by mohol byť plynovod Nord Stream 2. Po jeho dokončení by totiž obchádzal Rusko a Európa by už nebola závislá len na plyne z tejto krajiny.

Zdroj: Gazprom

Kľúčovou úlohou do budúcna bude rastúca úloha Turecka v obrannej stratégii Ukrajiny. To napríklad len nedávno poskytlo Kyjevu bezpilotné lietadlá. Moskva je však proti zbrojeniu Ukrajiny a Turecko je veľmi dôležitý člen NATO, pretože sa tam nachádza veľká letecká základňa Severoatlantickej aliancie.