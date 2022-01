Biden cez telefón uistil Zelenského: Ukrajina bude mať pri ruskom útoku plnú podporu USA

"Prezident Biden dal jasne najavo, že Spojené štáty a ich spojenci a partneri budú rozhodným spôsobom reagovať, ak Rusko pristúpi k invázii na Ukrajinu." priblížila tlačová tajomníčka Bieleho domu Jen Psakiová vo vyhlásení.

Biden podľa Psakiovej zároveň opäť potvrdil, že Spojené štáty podporujú zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny.

Psakiová ďalej uviedla, že Biden vyjadril podporu snahám o diplomatické riešenie vyostrenej situácie na ukrajinsko-ruských hraniciach vrátane rozhovorov medzi vysoko postavenými predstaviteľmi USA a Ruska, ktoré sú naplánované na 9. a 10. januára v Ženeve.

Americký prezident vyjadril podporu aj minským mierovým dohodám a snahám o ďalší pokrok pri ich implementácii, ako aj snahám o deeskaláciu napätia v separatistami kontrolovanom regióne Donbas na východe Ukrajiny.

"Vážime si neochvejnú podporu (pre) Ukrajinu (zo strany USA)," napísal Zelenskyj na Twitteri po telefonáte s Bidenom.

"Diskutovali sme... o spoločných krokoch Ukrajiny, USA a (ďalších) partnerov zameraných na udržanie mieru v Európe (a) zabráneniu ďalšej eskalácii," dodal ukrajinský prezident

