Mamička odniesla dcéru (5) do súkromnej škôlky: O niekoľko hodín sa stalo niečo strašné

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BALCATTA - Rodičia sa pri tom, ako dovezú svoje deti do škôlky alebo jaslí, spoliehajú na to, že ich zverujú do správnych rúk. Takýto pocit mala aj mamička päťročného dievčaťa, keď ho nedávno nechala v jednom súkromnom centre. To však ešte netušila, že katastrofa nenechá na seba dlho čakať.