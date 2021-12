KORONAVÍRUS EMA prináša dobré správy: Prípady nákazy omikronom sa javia ako väčšinou mierne

"Prípady sa javia väčšinou ako mierne, ale potrebujeme zozbierať viac dôkazov na to, aby sme mohli určiť, či je spektrum závažnosti ochorenia spôsobovaného omikronom odlišné než v prípade všetkých ostatných variantov, ktoré doteraz cirkulovali," spresnil šéf EMA pre biologické zdravotné hrozby a očkovaciu stratégiu Marco Cavaleri.

Omikron vyvolal globálnu paniku

Koronavírusový variant omikron vyvolal globálnu paniku minulý mesiac a tiež obavy, že by mohol byť nákazlivejší, spôsobovať ťažší priebeh ochorenia či odolávať vakcínam, píše AFP. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tento týždeň uviedla, že prvé náznaky skutočne naznačujú vyššiu infekčnosť omikronu. Výrobcovia vakcíny Pfizer/BioNTech však oznámili, že tretia dávka tejto očkovacej látky poskytla efektívnu ochranu proti tomuto variantu. Spoločnosť tiež uviedla, že vyvíja špecifickú vakcínu zameranú na omikron, ktorá by mala byť hotová v marci 2022.

Cavaleri podotkol, že je príliš skoro komentovať, ako vakcíny pôsobia proti omikronu. "V tejto fáze my nemáme dostatok údajov o dosahu tohto variantu na efektivitu schválených vakcín, ale neustále skúmame horizont, aby sme zhromaždili dostatok dôkazov," dodal.