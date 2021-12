Z Minska do Damasku vypravili ďalšie lietadlo s migrantmi

MINSK - Lietadlo leteckej spoločnosti Cham Wings sa v stredu vydalo na cestu z Minska do sýrskeho Damasku, kam prepravuje desiatky ľudí, ktorých cieľom bolo dostať sa ilegálne z Bieloruska do Poľska a odtiaľ do ďalších krajín EÚ. Informovala o tom agentúra Interfax.

Letový poriadok letiska v Minsku na stredu obsahoval pôvodne aj let spoločnosti Iraqi Airways z Minska do Arbílu, metropoly autonómnej oblasti Iracký Kurdistan. Podľa rozpisu na internete bol tento let zrušený. V utorok sa z Minska do Arbílu letecky vrátilo vyše 400 migrantov. Na tento repatriačný let sa zaregistrovalo 415 dospelých a dve deti vo veku do dvoch rokov.

Agentúra Interfax pripomenula, že o ilegálny prechod hraníc Litvy, Lotyšska a Poľska sa tento rok z bieloruskej strany hraníc pokúsilo niekoľko tisíc migrantov, najmä z Iraku. V Litve a Poľsku preto zaviedli na hraniciach výnimočný stav, začali stavať ploty s ostnatým drôtom a posilňovať ochranu štátnych hraníc, aby obmedzili tok nelegálnych migrantov z územia Bieloruska.

Situácia na hraniciach medzi Bieloruskom a Poľskom sa skomplikovala 8. novembra, keď sa tam z bieloruskej strany priblížilo niekoľko tisíc migrantov z Blízkeho východu, ktorí sa chceli presunúť do Európskej únie. Poľsko im v tom naďalej bráni. V Európskej únii sa nelegálna migrácia z územia Bieloruska označuje za "hybridnú agresiu" bieloruského režimu.

V Bielorusku zostáva oveľa viac migrantov

Situácia sa mierne upokojila, keď sa 27. novembra začalo s repatriačnými letmi. Hovorca poľského ministra pre koordináciu tajných služieb Stanislaw Žaryn v utorok informoval, že režim Západom neuznaného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka vrátil do Iraku a Sýrie okolo 3000 migrantov, ale v Bielorusku ich ešte zostáva oveľa viac, približne 7000.

Žaryn podľa agentúry PAP konštatoval viditeľný pokles v počte pokusov o ilegálny prechod migrantov na poľskú stranu hraníc s Bieloruskom. Upozornil však, že z toho "netreba unáhlene vyvodzovať závery, že kríza už doznieva." Vysvetlil, že to "nemusí byť dôsledok nejakej dlhodobej zmeny stratégie Lukašenkovho režimu".