Pobrežná stráž v Grécku našla telá troch migrantov: Ďalšie desiatky sú nezvestné

Pobrežnej stráži sa podarilo z člna zachrániť 12 ľudí vrátane detí a zatiaľ nájsť tri telá. Na mieste pokračuje veľká pátracia akcia. Plavidlo s migrantmi, ktoré sa podľa televízie ERT pravdepodobne plavilo z Turecka do Talianska, malo poruchu motora a potopilo sa, uviedla pobrežná stráž.

Len dve z 12 zachránených osôb mali na sebe záchranné vesty. Nie je jasné, koľko ľudí sa na člne nachádzalo. Niektorí z tých, čo prežili, uviedli číslo 32, zatiaľ čo iní tvrdili, že na palube bolo až 50 osôb, povedal predstaviteľ pobrežnej stráže.

Záchranná operácia sa začala v utorok neskoro večer

Do pátracej a záchrannej operácie boli zapojené štyri plavidlá pobrežnej stráže, tri vrtuľníky, vojenské dopravné lietadlo, osem neďalekých lodí a tri súkromné plavidlá. Operácia sa začala v utorok neskoro večer po tom, čo pobrežná stráž dostala informáciu, že plavidlo s migrantmi sa dostalo do problémov a začalo naberať vodu južne od Folegandrosu. Zachránených migrantov – siedmich Iračanov, troch Sýrčanov a dvoch Egypťanov – previezli do nemocnice na ostrove Santorini.

Podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) dorazilo tento rok do Grécka približne 8500 žiadateľov o azyl, väčšina z nich prišla cez severovýchodné pozemné hranice s Tureckom.