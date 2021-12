Francúzsko zatklo údajného člena komanda, ktoré zabilo novinára Chášukdžího

Podozrivý Chálid al-Utajbí bol údajne členom saudskoarabského zásahového komanda, ktoré brutálne zavraždilo novinára. Podľa RTL policajti muža zatkli v utorok ráno o 9.30 h na letisku, odkiaľ plánoval letieť do Rijádu. Podľa agentúry Reuters bol 33-ročný al-Utajbí na zozname osôb hľadaných Interpolom. Cestoval údajne pod originálnym pasom vystaveným na svoje meno.

Telo novinára sa nikdy nenašlo

Džamál Chášukdží bol známym a otvoreným kritikom saudskoarabského vedenia a pravidelne písal pre denník The Washington Post. Zavraždil ho 2. októbra 2018 na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule tím agentov vyslaných zo Saudskej Arábie. Telo novinára sa nikdy nenašlo. Saudská Arábia najprv odmietala, že by išlo o atentát, do ktorého by bola zapletená, neskôr tvrdila, že vraždu vykonali saudskoarabskí agenti, ktorí konali na vlastnú päsť.