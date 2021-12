Vesmírna pošta štartuje už čoskoro: Slováci môžu poslať pohľadnice do vesmíru

Otázka, na ktorú organizátori hľadajú odpoveď, znie "Prečo Zem potrebuje vesmír?". "Nápady môžete napísať alebo nakresliť na pohľadnicu a zaslať ju organizácii Club for the Future. Raketa New Shepard spoločnosti Blue Origin pohľadnicu následne vynesie do vesmíru," píše sa v pokynoch na stránke spacegeneration.org/vesmirna-posta. Kapsula s pohľadnicami sa na hranici vesmíru oddelí od rakety a postupne klesne na Zem padákom. Následne pohľadnice vyberú, označia pečiatkou Flown to Space a zašlú späť majiteľovi.

#InternationalVolunteerDay marks the perfect opportunity to thank our Club volunteers for playing such a meaningful role in providing opportunities for their local communities & advocating for #STEM/space education. Join us in our mission: https://t.co/p2dAPDvKjw pic.twitter.com/PeqATUYxCo