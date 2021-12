VIDEO Šialený útok sexuchtivého slona! Študenti zostali v šoku, museli vyhľadať psychológa

Video zachytilo moment, ako auto sprievodcov s otvorenou strechou prechádzalo po úzkej poľnej ceste. Samec slona sa zrazu vyrútil z kríkov, nahlas zatrúbil chobotom a začal hrabať po zemi ako býk. Sprievodcovia vytušili, že to má namierené priamo na ich auto. Rýchlo z neho povyskakovali a utekali do bezpečia preč od auta. Slon sa potom celou váhou zaprel do vozidla a vytlačil ho von z cesty.

Ďalšie zábery ukazujú, ako sa mladé sprievodkyne len tesne vyhýbajú autu, ktoré je už vytláčané slonom. Po útoku slona je na vozidle jasne vidieť stopy po kloch, ktoré prerazili karosériu. Vydesení stážisti boli následne prevezení do centrály parku, kde im bolo poskytnuté sedenie so psychológom.

Vysoká hladina testosterónu

Samce v období párenia prejavujú vysokú dávku agresivity, najmä ak ide o narušenie ich teritória. Sú pripravení na rozmnožovanie a vtedy sa dostanú do stavu sexuálnej agresie. Hladinu testosterónu v krvi majú aj 60-krát vyššiu. Vozidlo so sprievodcami sa s najväčšou pravdepodobnosťou dostalo do veľmi tesnej blízkosti slonieho stáda a samec sa len snažil ochrániť svoje samice. V období párenia sa preto stávajú zo slonov agresívne tvory. Sú schopné sa obrátiť aj proti svojim chovateľom.

Riaditeľ safari Anton Lategan sa vyjadril, že "pri bežnom pozorovaní okolia narazili študenti na chovné stádo. Z kríkov sa vyrútil slon a vozidlo považoval zrejme za iného samca." Jeho kolega Bryan Havermann hovoril o veľkom šťastí, pretožeže "hoci bolo vozidlo veľmi poškodené, študentom sa nič nestalo." Slony africké sa dožívajú zhruba sedemdesiat rokov. Vedia vyvinúť rýchlosť až do 25 míľ za hodinu. Jediná účinná rada, ako sa striasť agresívneho jedinca počas párenia, je behať cikcakovito zo strany na stranu, alebo sa snažiť zvoliť cestu, kde sú stromy a balvany.