Omikron predstavuje veľmi vysoké RIZIKO: Postihuje aj mladších! V Európe sa šíri obrovskou rýchlosťou

ŽENEVA - Variant koronavírusu označovaný ako omikron sa pravdepodobne začne šíriť v medzinárodnom meradle a predstavuje "veľmi vysoké" riziko, oznámila dnes Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

V niektorých oblastiach môže mať nárast pozitívnych prípadov koronavírusu "vážne následky," dodala WHO v technickej správe zaslanej 194 členským štátom, z ktorej dnes citovala agentúra Reuters.

Krajiny musia urýchliť očkovanie a predstaviť plán

WHO vyzvala svoje členské štáty, aby urýchlili očkovanie vysoko prioritných skupín a hlásili výskyt prípadov nákazy variantom omikron, prípadne ich klastre, a tiež ich podiel medzi sekvenovanými vzorkami. Vzhľadom na očakávaný nárast počtu prípadov ochorenia COVID-19 apelovala WHO na jednotlivé krajiny, aby zaviedli plány, ktoré zmiernia dopady tohto nárastu a zachovajú fungovanie zdravotníckych služieb.

VIDEO Premiér Heger o novom variante koronavírusu už diskutoval s Ursulou von der Leyenovou

"Omikron má bezprecedentný počet mutácií v hrotovom proteíne, z ktorých niektoré sú znepokojujúce s ohľadom na potenciálny dopad na trajektóriu pandémie," uviedla WHO. "Celkové globálne riziko spojené s novým variantom omikron je hodnotené ako veľmi vysoké," upozornila.

Podľa správy WHO bude potrebný ďalší výskum, ktorý zistí potenciál omikronu obísť imunitu vyvolanú očkovaním. Tieto údaje WHO očakáva v nadchádzajúcich týždňoch. Dajú sa predpokladať prípady nákazy koronavírusom aj u očkovaných osôb, ale v malom a predvídateľnom meradle, dodala správa WHO.

V Európe sa šíri rýchlo, prvé prípady v Škótsku aj Portugalsku

Variant koronavírusu, teraz označovaný ako omikrón, prvýkrát identifikovali minulý týždeň výskumníci v Juhoafrickej republike. V uplynulých dňoch ju zaznamenalo aj mnoho ďalších krajín, vrátane Európy a veľmi pravdepodobne aj Českej republiky. Na Slovensku sa aktuálne Úradu verejného zdravotníctva nahlásilo 70 ľudí, ktorí v posledných dvoch týždňoch navštívili Juhoafrickú republiku, Botswanu, Namíbiu, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Zimbabwe, Izrael, Hongkong a Seychely.

Zdroj: Getty Images

Omikron sa šíri doslova raketovou rýchlosťou. Viaceré krajiny sprísnili podmienky vstupu do krajiny a obmedzili lety. Prípady nového variantu dnes zachytila aj škótska vláda, potvrdila šesť prípadov. Štyria nakazení sú v grófstve Lanarkshire, ďalšie dva v oblasti mesta Glasgow. Celkom 13 prípadov omikronu dnes ohlásilo aj Portugalsko, všetky súvisia s hráčmi a zamestnancami lisabonského futbalového tímu Belenenses, uviedla agentúra Reuters.

V Škótsku sa zrejme šíri už komunitne

Niektorí z nakazených v Škótsku nedávno nikam necestovali a museli sa podľa zdravotníkov nakaziť komunitne. Úrady v Škótsku dohľadajú možné kontakty všetkých šiestich nakazených a pátrajú po tom, kde mohli prísť do kontaktu s novým variantom. Celkovo je už v Británii deväť prípadov tohto variantu. Práve prvé tri prípady zachytené počas víkendu prinútili Britániu k sprísneniu pravidiel pre cestovanie do krajiny a zavedeniu povinného nosenia rúšok.

"Úrad verejného zdravotníctva vykonáva dôsledné trasovanie kontaktov. To nám pomôže určiť pôvod nákazy a identifikovať ďalších jedincov, ktorí sa mohli nakaziť," uviedol škótsky minister zdravotníctva Humza Yousaf. Ten zároveň dodal, že Škótsko bude vyžadovať, aby sa všetci pasažieri do dvoch dní po prílete podrobili testu PCR. Táto povinnosť bude platiť aj pre zaočkovaných. "Tieto opatrenia sa zavedú čo najskôr a ich dodržiavanie budeme dôsledne kontrolovať," dodal Yousaf.

Cestujúci musia v Británii podstúpiť PCR

Všetci cestujúci pri vstupe do Británie budú musieť od utorka podstúpiť PCR test a zostať v karanténe, kým nedostanú výsledok. Ľudia, ktorí prídu do kontaktu s osobami, u ktorých je podozrenie na nákazu variantom omikron, budú mať nariadenú desaťdňovú karanténu bez ohľadu na to, či sú očkovaní, alebo nie.

Zdroj: Getty Images

Futbalisti Belenenses kvôli nedostatočnému počtu hráčov nedohrali sobotný zápas portugalskej ligy s tímom Benfica Lisabon. Belenenses kvôli koronavírusu prišiel o 17 futbalistov a členov realizačného tímu, so žiadosťou o odloženie zápasu však neuspel. V tíme sa dnes podľa portugalského zdravotníckeho úradu potvrdila nákaza variantom omikron.

Kvôli variantu omikron končis v nemocniciach aj mladí

Odborníci a úrady v Juhoafrickej republike upozornili, že nový variant, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) označila za znepokojujúci, postihuje často mladých ľudí. Niektorí z nich pritom končia aj na jednotkách intenzívnej starostlivosti, uviedla podľa agentúry AP jedna z miestnych lekárok Rudo Mathivhaová."Vidíme teraz výraznú zmenu v demografickom profile pacientov s COVID-19," povedala na tlačovej konferencii ku koronavírusu Mathivhaová, vedúca jednotky intenzívnej starostlivosti nemocnice v johannesburskej štvrti Soweto.

Väčšina nie je očkovaná alebo má len prvú dávku

"Dostávajú sa k nám mladí ľudia, tridsiatnici aj ľudia medzi dvadsiatkou a tridsiatkou. Niektorí majú mierny priebeh, iní ale závažnú formu a niekedy končia na jednotke intenzívnej starostlivosti," zdôraznila lekárka. Podľa nej nie je asi 65 percent z pacientov očkovaných a väčšina zo zvyšných dostala len prvú dávku vakcíny.

Na postihnutie mladšej generácie variantom omikron upozornil aj juhoafrický minister zdravotníctva Joe Phaahla. "Nový variant bol prevažne odhalený u mladých ľudí, medzi ktorými je aj najnižšia zaočkovanosť v krajine. Iba štvrtina ľudí vo veku od 18 do 34 rokov je v Juhoafrickej republike očkovaná," ​​povedal Phaahla. "Je to obrovský problém. Máme z (tejto varianty) vírusu všetci veľké obavy," povedal AP riaditeľ Afrického výskumného zdravotníckeho ústavu (AHRI) Willem Hanekom.

Zatiaľ nie je jasné, či omikron spôsobuje vážnejšie ochorenie, tvrdí WHO

Zatiaľ nie je jasné, či nový variant koronavírusu nazvaný omikrón je v porovnaní s inými variantmi vírusu SARS-CoV-2 nákazlivejší alebo spôsobuje závažnejšie ochorenie. Oznámila to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Vyzvala, aby preto "hranice zostali otvorené". "Predbežné údaje naznačujú, že v Juhoafrickej republike sa zvyšuje počet hospitalizácií, čo však môže byť spôsobené skôr zvyšujúcim sa celkovým počtom nakazených osôb ako výsledkom špecifickej nákazy omikronom," uviedla WHO. Zopakovala však, že predbežné údaje naznačujú, že môže existovať vyššie riziko reinfekcie týmto variantom.

Juhoafrický prezident kritiuje uzatváranie hraníc

Uzatváranie hraníc a rušenie leteckého spojenia s jeho krajinou kritizoval aj juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa. "Je to jasný a úplne neodôvodnený odklon od záväzku, ktorý mnoho z týchto krajín urobilo na stretnutí krajín skupiny G20 v Ríme minulý mesiac," vyhlásil Ramaphosa. Zákaz cestovania nie je podľa neho podložený vedeckými poznatkami a ani nebude účinný pri prevencii šírenia tohto variantu. Jediné, čo spôsobí, bude podľa juhoafrického prezidenta ďalšie poškodenie ekonomík príslušných krajín a ďalej to podkopá schopnosť krajín reagovať na pandémiu.

Prípady varianty omikron a podozrenia naň sa objavili vo viacerých krajinách Európy - v Holandsku, v Taliansku, Nemecku, Česku, Francúzsku, Švajčiarsku, Belgicku, v Dánsku, podozrenie majú aj v Česku a prvé prípaddy identifikovali aj v Rakúsku. Omikron sa už objavil aj v Kanade a Austrálii.

Nový variant mutuje rýchlo

Prípady nákazy koronavírusom začali v Juhoafrickej republike stúpať tento mesiac v provincii Gauteng, kde sa nachádza najväčšie mesto krajiny Johannesburg a tiež metropola Pretoria. Juhoafrický Národný ústav pre prenosné choroby (NICD) uviedol, že infekcia postihla predovšetkým ľudí vo veku od desiatich do 29 rokov v Pretórii. "Okrem toho NICD identifikoval ohnisko nákazy vo vekovej skupine 20 až 44 rokov v inštitúte vyššieho vzdelania v Pretórii," povedal začiatkom tohto týždňa výkonný riaditeľ ústavu Adrian Puren.

Hlásené denné prírastky nákaz sú v Juhoafrickej republike zatiaľ relatívne nízke. V piatok bolo zaznamenaných 2828 nových prípadov. Ide však o výrazný nárast za posledné týždne, podotkla AP. Podľa juhoafrických odborníkov je až za 90 percent nových prípadov zodpovedný práve variant omikrón a podľa prvých záverov prebiehajúcich štúdií zrejme prenesie každý nakazený človek vírus v priemere na ďalších dvoch ľudí.

Nový variant rýchlo mutuje, čo jej podľa vedcov môže pomôcť, aby sa rýchlejšie šíril a dokázal obísť reakciu ľudského imunitného systému. Juhoafrická republika na ňu upozornila vo štvrtok a WHO ju nasledujúceho dňa klasifikovala ako znepokojivú.