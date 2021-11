Šľachetný čin českého prezidenta: Poľsku chce pomôcť riešiť situáciu na hraniciach s Bieloruskom

"Situáciu na poľsko-bieloruskej hranici, ktorá je spôsobená zlými úmyslami tých, ktorí pre svoj vlastný prospech neváhajú zneužiť nepriazeň osudu druhých, veľmi pozorne sledujem," napísal Zeman v liste adresovanom poľskému prezidentovi Andrzejovi Dudovi. "Armáda ČR je pripravená, ak bude z Vašej strany záujem a pri splnení zákonných podmienok, vyslať na pomoc pri obrane hranice Poľskej republiky svojich vojakov. Príslušníci ozbrojených síl Českej republiky sú v súčasnej dobe pripravení na okamžitý presun," napísal v liste Zeman.

Podľa Zemana rozhodnutie o vyslaní ozbrojených síl mimo územia ČR na obdobie maximálne 60 dní prináleží vláde, ak ide o plnenie záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu. "Budem sa usilovať o to, aby Česká republika splnila svoje spojenecké záväzky pri obrane našej spoločnej bezpečnosti," uzavrel český prezident.

Situácia je dlhodobo zlá

Do Poľska, rovnako aj do Litvy a Lotyšska, začali masovo prichádzať migranti po tom, ako bieloruský líder Alexandr Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk im už nebude brániť v ceste do EÚ cez svoje územie, čím reagoval na sprísnené sankcie Západu.

EÚ tvrdí, že Lukašenkov režim odvtedy migrantov na hranice zmienených krajín vysiela zámerne, aby tak spôsobil chaos a spory v Únii. Lukašenko to popiera. Ľudia z Iraku, Sýrie či Afganistanu prichádzajú do Bieloruska na turistické víza.

Varšava na prílev migrantov zareagovala vyslaním tisícov vojakov do pohraničnej oblasti, zavedením výnimočného stavu, ako aj rýchlym stavaním plotu z ostnatého drôtu. Avizovala tiež, že v decembri chce začať na hraniciach stavať múr, pričom jeho stavbu by chcela dokončiť v prvej polovici budúceho roku.