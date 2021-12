Švédsko opäť búra predsudky: Lina Axelssonová Kihlblomová sa stala prvou transrodovou osobou vo vláde

Túto 51-ročnú právničku a bývalú riaditeľku školy nominovala na ministerský post v rámci rezortu školstva vo svojej menšinovej vláde sociálnych demokratov premiérka Magdalena Anderssonová, ktorá sa vo Švédsku zároveň stala prvou predsedníčkou vlády.

Axelssonová Kihlblomová vo svojej knihe "Will You Love Me Now?" z roku 2015 opísala svoje dospievanie dievčaťa v chlapčenskom tele i fyzickú premenu na ženu, ktorá bola dokončená, keď mala 25 rokov.

"Transrodoví ľudia tu vždy boli a vždy budú, už sa viac nehanbíme," napísala v článku, ktorý v roku 2018 zverejnila švédska verejnoprávna televízia SVT.

V rezorte s ďalšími ženami

Rozvedená matka dvoch adoptovaných detí sa popri svojich kolegyniach - ministerke školstva Anne Ekströmovej a ministerke pre vysokoškolské vzdelávanie a výskum Matilde Ernkransovej - bude v rámci rezortu zaoberať najmä agendou týkajúcou sa stredných škôl.

Nie je prvá v Európe

V októbri 2020 sa stala v Belgicku vicepremiérkou a zároveň prvou transrodovou ministerkou na území Európy vtedajšia poslankyňa Európskeho parlamentu za flámsku stranu zelených (Groen) Petra de Sutterová.

Za vôbec prvú členku niektorej z vlád krajín sveta, ktorá sa otvorene prezentovala ako transrodová osoba, je považovaná Audery Tchang z Taiwanu, ktorá sa tam v roku 2016 stala ministerkou pre digitálne technológie, pripomína AFP.