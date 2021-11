Babiš ako cestný pirát? Pre toto VIDEO sa na neho spustila kritika, naši politici sa kedysi tiež nevyznamenali

archívne video

Radšej bez komentára, uzavrel Babiš

Babiš totiž začiatkom októbra fanúšikom prezdieľal video, na ktorom práve šoféruje po novootvorenom úseku D1 v Česku. "Tak pre toto video, kde jazdím s obidvoma rukami na volante na mňa niekto podal trestné oznámenie. Radšej bez komentára," sťažuje sa Babiš, ktorý zazdieľal to isté video spred mesiaca, zrejme aby dokázal svoju nevinu.

Zdroj: Facebook/Andrej Babiš

O incidente informuje portál TN.cz. Podľa vyšetrovateľov sa totiž český premiér nevenoval úplne riadeniu. Zároveň na tomto videu komunikuje s fanúšikmi a pri popise opráv sa opakovane pozeral do dokumentov. Babiš ale trvá na tom, že šoféroval opatrne.

Babiš sa pri šoférovaní vraj pozeral vpred, no pripustil, že sa až trikrát na krátky čas pozrel do papierov. "Samozrejme som sa venoval riadeniu. Uvidíme, ako to dopadne,“ podotkol Babiš.

Video za volantom bolo aj u nás

O videách za volantom by u našich politických predstaviteľov mohol rozprávať aj minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), ktorý sa ešte minulý rok pri prvotných opatreniach nechal "zvečniť" pred volantom, kde síce nekomunikoval s ľuďmi, no tachometer ukazoval rýchlosť 150 km/h, pričom na diaľnici bola povolená rýchlosť najviac 130.

Kaliňák si prešiel niečím podobným a dostal aj pokutu!

Prekročením rýchlosti si prešiel už aj exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý sa prehrešku dopustil v roku 2019. So svojím autom Audi A6 sa v júli ponáhľal z nedele na pondelok tak, že prekročil maximálnu povolenú rýchlosť v tuneli Sitina o 43 km/h. Následne "padol do rúk" svojich bývalých podriadených. Namiesto povolenej rýchlosti 80 km/h išiel 123 km/h.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

"Išiel som po diaľnici a neuvedomil som si, že už som v tuneli a treba začať brzdiť. Keď som začal, bolo už neskoro," priznal Kaliňák s tým, že sa mu to nestáva často. Uznal, že to bola jeho chyba a ospravedlnil sa. "Policajti boli slušní a na mieste som zaplatil pokutu, lebo za chyby sa platí. Mrzí ma to," dodal Kaliňák.