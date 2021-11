Vláda Andreja Babiša schválila svoju demisiu: Miloš Zeman je stále v nemocnici

Kabinet tak rozhodol na mimoriadnej schôdzi deň po zavŕšení ustanovujúcej schôdze novej Poslaneckej snemovne zvolenej v októbrových parlamentných voľbách. "Akceptujeme, že vyhrala päťkoalícia, ktorá má 108 poslancov," povedal po rokovaní vlády Babiš, pričom však pripomenul, že jeho hnutie ANO získalo vo voľbách vôbec najviac mandátov.

Prezident Miloš Zeman by mal v súlade s ústavou po prijatí demisie poveriť dosluhujúcu vládu výkonom funkcie až do vymenovania nového kabinetu. Babišova vláda plánuje ešte v piatok ráno rokovať o prijatí ďalších proticovidových opatrení, pripomína iDNES. Poslanci novozvolenej dolnej komory českého parlamentu si na ustanovujúcej schôdzi vybrali za svoju predsedníčku Markétu Pekarovú Adamovú. Kandidátka koalície SPOLU (ODS, KDÚ-ČSL a TOP 09) Pekarová Adamová (TOP 09) dostala v stredajšej tajnej voľbe 102 poslaneckých hlasov zo 122 odovzdaných.

Koaličnú zmluvu už podpísali v pondelok zástupcovia všetkých strán vznikajúcej vládnej koalície – ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN aj Pirátov. V prípade Pirátov však musí podpis predsedu Ivana Bartoša dodatočne potvrdiť rozhodnutie celoštátneho fóra strany. Predstavitelia rezortných tímov Pirátov momentálne pripravujú podklady na diskusiu, ktorá bude vnútrostraníckemu hlasovaniu predchádzať. Diskusia by mala potrvať do piatka rána a následné hlasovanie do pondelka večera.