Útočník z Nórska bude vo väzbe v zdravotníckom zariadení: Môže mať duševné problémy

OSLO - Muža s dánskym občianstvom, ktorý tento týždeň v Nórsku usmrtil piatich ľudí, zverili do starostlivosti zdravotníkov. Oznámila to v piatok prokuratúra. Ako píše agentúra AFP, objavili sa správy, že páchateľ možno trpí duševnými problémami.

"Vo štvrtok večer po zhodnotení jeho zdravotného stavu ho odovzdali zdravotníkom," povedala pre AFP prokurátorka Ann Iren Svaneová Mathiassenová. Vo štvrtok sa začalo i psychiatrické posudzovanie muža menom Espen Andersen Braathen, ktoré by malo trvať niekoľko mesiacov.

Odborníci majú skúmať jeho duševné zdravie

Medzičasom sa objavili pochybnosti, či môže byť právne zodpovedný za tento skutok vzhľadom na jeho psychický stav. Dvaja odborníci majú preto preskúmať jeho duševné rozpoloženie v čase spáchania útoku. Ak dospejú k záveru, že voči Braathenovi nemožno vyvodiť trestnú zodpovednosť, súd mu môže nariadiť povinnú liečbu v zdravotníckom zariadení, píše agentúra AP.

Vo štvrtok sa očakáva i rozhodnutie súdu, či podozrivého muža oficiálne vezmú väzby. Prokuratúra žiada, aby bol zadržaný na štyri týždne, pričom prvé dva by mal stráviť v izolácii. Ak sudca schváli návrh na vzatie do väzby, umiestnia ho pravdepodobne do zdravotníckeho zariadenia, a nie do väznice.

Útok bol zrejme teroristickým činom

Polícia vo štvrtok vyhlásila, že stredajší útok v meste Kongsberg, kde 37-ročný muž prežil väčšinu svojho života, bol zrejme teroristickým činom. Vyšetrovatelia však zatiaľ nevylúčili ani možnosť, že páchateľ, ktorý bol vyzbrojený lukom a ďalšími zbraňami, trpel vážnymi duševnými problémami. Pred časom údajne konvertoval na islam a bol úradmi označený za zradikalizovaného. Podľa nórskej tlačovej agentúry NTB bol už dva razy odsúdený - okrem iného i za to, že sa členom svojej rodiny vyhrážal zabitím či za lúpež a predaj omamných látok.

Útočník bude väzobne stíhaný

Nórsky súd v piatok nariadil väzobné stíhanie muža, ktorý v stredu zabil päť ľudí pri útoku v meste Kongsberg. Páchateľ však bude zadržiavaný v zdravotníckom zariadení, pretože sa vynorili otázky o jeho duševnom zdraví, informovala agentúra AFP.

Prokurátorka ešte pred rozhodnutím súdu pre AFP uviedla, že “v prípade schválenia väzby bude útočník Espen Andersen Brthen zadržaný v zdravotníckom zariadení”. Prokuratúra žiadala, aby bol vzatý do väzby na štyri týždne.