Poplach pri ukrajinských hraniciach: Ruská armáda sa presúva čoraz bližšie, satelitné snímky hovoria za seba!

Na snímkach zhotovených satelitmi spoločnosti Maxar Technologies vidno zoskupovanie tankov, delostreleckej techniky i vojakov neďaleko mesta Jeľňa v Smolenskej oblasti v západnej časti Ruska. Rusko takisto sústreďuje vojenskú techniku v okolí miest Briansk a Kursk, ktoré sa nachádzajú neďaleko hraníc s Ukrajinou, uvádza ďalej Politico. Napätie medzi Ruskom a Západom sa v období posledných mesiacov vystupňovalo, pripomína týždenník.

Satellite image taken today by @Maxar reveals presence of a large ground forces deployment — incl. tanks, APCs, self-propelled artillery — to a training area north of Yelnya, Russia. pic.twitter.com/fitG2APRZc