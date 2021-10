Slovenskí politici sa vyjadrili k voľbám v Česku: Gratulácie aj tvrdé slová! Jasné posolstvo Čaputovej

Česku prajem zdarný a nekonfliktný proces formovania vládnej koalície

Demokracia potrebuje našu aktívnu účasť, blahoželáme Českej republike k vysokej účasti v parlamentných voľbách. Na sociálnej sieti to k českým parlamentným voľbám napísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. "Gratulujem a prajem zdarný a nekonfliktný proces formovania vládnej koalície," podotkla.

Českej republike prajem, aby bola zostavená vláda, ktorá bude dobre vládnuť krajine

Premiér SR Eduard Heger (OĽANO) zagratuloval Českej republike k vysokej účasti v parlamentných voľbách. Zablahoželal aj víťazovi volieb. "Prajem im, aby zostavili vládu, ktorá bude dobre vládnuť Českej republike," vyhlásil. Podotkol, že Česko je pre Slovensko dôležitý partner. "Sú to naši najbližší priatelia a bratia," skonštatoval.

Aký dopad budú mať výsledky českých parlamentných volieb na Vyšehradskú skupinu (V4), sa podľa predsedu vlády SR uvidí. V tomto momente však nechce predikovať. "Vzťahy vo V4 sú dlhodobo dobré. Vychádzajú z dlhoročnej spolupráce. Nevidím v tom problém a myslím, že sa to bude len posilňovať," skonštatoval Heger.

Remišová sa teší na spoluprácu s novou vládou

Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) zagratulovala stredopravej koalícii, ktorá v Českej republike zvíťazila v parlamentných voľbách. "Osobitne to vítam preto, že strana Za ľudí je jediná nepopulistická stredopravá strana v parlamente. Tešíme sa na spoluprácu s novou vládou Českej republiky. Máme mnoho spoločných problémov, pri ktorých môžeme efektívne spolupracovať," uviedla Remišová. Poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) taktiež zablahoželal víťazom českých parlamentných volieb - koalícii SPOLU. Označilo to za "dobré správy od našich susedov".

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková zablahoželala českým priateľom k výsledkom volieb. Víťazným stranám drží palce aj do ďalšej spolupráce. "Verím, že naše vzťahy zostanú naďalej nadštandardné a že náš hlas, či už v rámci V4 alebo Európskej únie, bude silnejší," skonštatovala.

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) na sociálnej sieti napísal, že voľby v Česku odvracajú hrozbu deštrukcie Európskej únie prostredníctvom V4. "Sily minulosti prehrávajú. Sme za bodom zlomu," uviedol. V krajine podľa neho končia s dlhoročnou dominanciou populistickej strany, založenej na "hodnotách" normalizačného komunizmu.

Koaličné hnutie Sme rodina verí, že voliči v Česku sa rozhodli na základe dostatočných informácií a tým si zvolili ďalšie smerovanie krajiny. Poslanec NR SR za OĽANO Juraj Krúpa zagratuloval k výsledku volieb v Česku. "Teším sa nielen z nastávajúcej zmeny vlády, ale najmä, že boľševici a socialisti sú mimo," napísal na sociálnej sieti.

Koaličné hnutie OĽANO v reakcii na české parlamentné voľby zagratulovalo víťazom volieb. "Českej republike želáme stabilnú vládu, ktorá povedie krajinu k prosperite a ktorá bude ďalej podporovať vynikajúce slovensko-české vzťahy," skonštatovalo hnutie.

Otázne je, ako sa zachová prezident

Krúpa zároveň upozornil, že hoci koalícia SPOLU vyhrala voľby, hnutie ANO Andreja Babiša má paradoxne viac mandátov. "Je otázne, ako sa zachová prezident ČR Miloš Zeman a koho poverí zostavením vlády. Uvidíme, či nenastanú obštrukcie," skonštatoval.

Poslanec NR SR Ondrej Dostál (SaS) zagratuloval Čechom k "výbornému výsledku volieb". Ak sa Zeman bude snažiť, aby Babiš naďalej pokračoval vo funkcii premiéra ČR, budú to podľa neho obštrukcie. "Je jasné, kto vyhral, kto je porazený a kto má väčšinu," skonštatoval. Víta, že v českom parlamente už nebudú mať mandát komunisti, myslí si však, že sociálna demokracia patrí do politického spektra.

Tvrdé slová Takáča, koalícia zvíťazila pomocou klamstva

Takáč tvrdí, že víťazná koalícia zvíťazila pomocou klamstva v SR, tak aj v ČR. Nevie si predstaviť, ako bude zoskupenie piatich politických strán fungovať. "Česi si asi neuvedomujú, čo ich čaká," vyhlásil. Poslanec NR SR Matúš Šutaj Eštok z mimoparlamentného Hlasu-SD zagratuloval Čechom k výsledku volieb.

Päťkoalícia je však podľa neho vždy určitým rizikom stability. Je teda zvedavý, ako to dopadne v Česku. "Mrzí ma, že česká sociálna demokracia už nemá zastúpenie v parlamente," poznamenal s tým, že sa uvidí, či to, čo si zvolili Česi, prinesie "vytúženú zmenu", ktorá bola ohlasovaná pred parlamentnými voľbami v SR i ČR.

To, či sa na slovenskej politickej scéne spojí Hlas-SD so Smerom-SD, Šutaj Eštok nateraz vylúčil. "Neodchádzali sme zo Smeru-SD, aby sme sa vrátili do náručia Roberta Fica," povedal s tým, že Hlas-SD ide svojou vlastnou cestou. Podotkol však, že sa uvidí, ako voliči v najbližších parlamentných voľbách "rozdajú karty". Hlas-SD podľa neho vylučuje spoluprácu len s "fašistami". On sám si však nevie predstaviť spoluprácu ani s Igorom Matovičom (OĽANO). Takáč uviedol, že Smer-SD vylúčil spoluprácu len s ĽSNS. "Ponuku na spoluprácu sme dali všetkým opozičným stranám," podotkol.