Koniec tajností: Babiš vyhlásil, že mu Zeman tesne pred hospitalizáciou oznámil zásadnú vec! Povolebný zvrat?

"V nedeľu, keď som hovoril s pánom prezidentom, hovoril o tom, že keď nastane tá chvíľa, tak ma osloví. Opakovane to hovoril (že by Babiša poveril), a je na mne, či to poverenie prijmem, alebo neprijmem," povedal premiér. Zároveň je ale ohľadne ďalšieho postupu podľa neho potrebné počkať na to, či ho hlava štátu skutočne zostavením vlády poverí.

"My sme vyhrali voľby na počet mandátov a keď ma pán prezident poverí, tak potom vám poviem stanovisko," povedal ďalej Babiš. "Určite nebudeme brzdiť žiadne demokratické procesy a správame sa, myslím, veľmi konštruktívne," dodal.

Na Svaté Hoře jsem dnes ráno poprosil dobrotivého Boha o požehnání pro všechny, kdo se za pana prezidenta modlí, myslí na něj a přejí brzké uzdravení, ale také pro ty, kdo panu prezidentovi zlořečí. pic.twitter.com/b36UII9pRv — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 11, 2021

Babiš ďalej poznamenal, že so Zemanom v nedeľu hovoril 30 minút. Následný odvoz prezidenta do nemocnice bol podľa neho plánovaný. "Prišiel som tam na 11. hodinu, o 11.30 h prišiel pán Zavoral (Zemanov ošetrujúci lekár), o 12.00 h bol plánovaný odvoz pána prezidenta do nemocnice," uviedol dnes premiér. Prezident podľa neho bol unavený.

Babiš tiež uviedol, že po voľbách oslovil šéfa ODS a lídra koalície Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) Petra Fialu s ponukou na rokovanie o vláde. Nebola však prijatá.

Prevoz do nemocnice

Babiš sa stretol so Zemanom na zámku v Lánoch v nedeľu popoludní. Po skončení schôdzky odviezla Zemana do nemocnice sanitka. Ambulanciu s nápisom "mobilná jednotka intenzívnej starostlivosti Ústrednej vojenskej nemocnice" sprevádzalo niekoľko vozidiel prezidentskej ochranky.

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Podľa záberov médií bol Zeman v zjavne bezvládnom stave. Nemocnica neskôr informovala, že jeho stav je stabilizovaný. Neposkytla však žiadne podrobnosti, keďže na to nedostala súhlas od Zemana. Jeho kancelária v tejto záležitosti údajne komunikuje úsporne, ale dostatočne, tvrdí Zemanov hovorca Jiří Ovčáček.