KORONAVÍRUS Na zaočkovanie 70 percent populácie bude podľa WHO treba 11 miliárd dávok vakcíny

Tedros dodal, že tento cieľ môže byť pri súčasnej úrovni produkcie dosiahnutý v prípade, keď bude distribúcia vakcín rovnomerná. Šéf WHO na online tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom Organizácie Spojených národov (OSN) Antóniom Guterresom predstavil stratégiu na dosiahnutie globálnej zaočkovanosti proti ochoreniu COVID-19 do polovice roka 2022. Stratégia predvída vakcináciu 40 percent obyvateľstva do konca roka 2021 a 70 percent populácie do polovice budúceho roka, píše TASS.

"Dosiahnutie týchto cieľov si bude vyžadovať najmenej 11 miliárd dávok vakcíny," uviedol generálny riaditeľ WHO. Do konca septembra bolo podľa Tedrosa na celom svete podaných "takmer 6,5 miliardy dávok". "Pri dnešnej produkcii vakcín, ktorá predstavuje 1,5 miliardy mesačne, existuje dostatok zásob na dosiahnutie našich cieľov v prípade, že budú rozdeľované rovnocenne," dodal Tedros.

#VaccinEquity is required to vaccinate 70% of the global population. There will be sufficient vaccine from a supply perspective to achieve the global #COVID19 vaccination targets, what we need is equitable distribution of those doses around the 🌎🌍🌏



