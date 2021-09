KORONAVÍRUS Cieľ zaočkovať 10 percent populácie každej krajiny nebude splnený, tvrdí WHO

ŽENEVA - Cieľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zaočkovať najmenej desať percent populácie v každej krajine sveta do konca septembra nebude splnený, ako vyplýva z najnovších údajov. Informuje o tom v stredu agentúra DPA.

WHO, ktorá vyzvala bohatšie štáty, aby darovali viac vakcín rozvojovým krajinám, varovala, že desiatky krajín predovšetkým v Afrike nie sú ani blízko hranice desiatich percent zaočkovanej populácie. "V súčasnosti potrebujeme skalopevný globálny záväzok podporiť vakcináciu najmenej 40 percent obyvateľstva každej krajiny do konca tohto roka," povedal minulý týždeň generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanon Ghebreyesus. Ako dodal, ďalším cieľom je zaočkovanie 70 percent populácie každej krajiny do polovice nasledujúceho roka.

Napríklad v Konžskej demokratickej republike (KDR) bolo podľa WHO podaných len 0,15 dávky vakcíny na 100 obyvateľov, v Čade 0,87 dávky a na Madagaskare 1,15 dávky. Pre porovnanie, napríklad v Nemecku doposiaľ podali 120 dávok vakcíny na 100 obyvateľov, v Číne takmer 146 a v Kanade 147.

Svetová organizácia dlho kritizovala bohaté krajiny za zhromažďovanie dávok vakcín, pričom mnohé krajiny ich využívajú na tretiu tzv. posilňovaciu dávku, kým milióny ľudí na celom svete zatiaľ nedostali ani prvé očkovanie, píše DPA.