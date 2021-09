KORONAVÍRUS Vyšetrovanie WHO v Číne bude pokračovať: Posledné výskumy nepriniesli výsledok

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

NEW YORK - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa rozhodla spustiť nové vyšetrovanie pôvodu pandémie nového druhu koronavírusu. Na takýto krok sa odhodlala polroka po tom, ako jej predošlé vyšetrovanie dospelo k nie veľmi jasným záverom. S odvolaním sa na nedeľné oznámenie WHO o tom v pondelok informovala tlačová agentúra DPA.