Dostali sme jasný mandát vyviesť krajinu z pandémie, hovorí kanadský premiér

"Vy (Kanaďania) nás posielate späť do práce s jasným mandátom, aby sme sa dostali z tejto pandémie," povedal Trudeau. Podľa televízie BBC tento politik naďalej zostane kanadským premiérom. Jeho zámer obsadiť väčšinu kresiel v parlamente sa mu však nepodaril.

Thank you, Canada — for casting your vote, for putting your trust in the Liberal team, for choosing a brighter future. We're going to finish the fight against COVID. And we're going to move Canada forward. For everyone.