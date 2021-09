Víťaz volieb má už o svojom kabinete jasno: Premiér Trudeau ho predstaví budúci mesiac

Podľa Trudeaua by sa parlament mohol zísť na ustanovujúcej schôdzi do konca tohto roka. Na svojej prvej tlačovej konferencii od víťazstva v predčasných parlamentných voľbách z 20. septembra Trudeau uviedol, že jeho menšinová liberálna vláda dostala mandát na to "ešte viac sa posunúť v riešení veľkých výziev, na ktorých Kanaďanom skutočne záleží". Ako príklad uviedol opatrenia na boj proti zmene klímy, ďalšie posilnenie miery zaočkovanosti Kanaďanov proti koronavírusu či oživenie kanadského hospodárstva po pandémii.

Prvé mená odhalené

Ako uvádza AFP, zloženie Trudeauovho nového kabinetu zatiaľ nie je známe. Trudeau však odhalil, že funkciu vicepremiérky a ministerky financií bude tak ako doteraz zastávať v jeho vláde Chrystia Freelandová.

Kanadské úrady medzičasom oznámili oficiálne výsledky minulotýždňových predčasných volieb. Trudeauova Liberálna strana obsadila v parlamente 159 kresiel. Opozičná konzervatívna strana si ich pripísala 119. Na dosiahnutie väčšiny, v ktorú Trudeau dúfal, víťazovi volieb chýba 11 mandátov.

Voľby boli zbytočné, kritizuje opozícia

Podľa agentúry AP kanadská opozícia už počas predvolebnej kampane obviňovala Trudeaua z toho, že vyhlásil "zbytočné predčasné voľby" s cieľom naplniť osobné ambície.