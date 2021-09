Sieť al-Káida môže podľa známeho denníka z Afganistanu ohroziť bezpečnosť USA už o rok či dva

Bojovníci Talibanu

Zdroj: SITA/AP Photo/Mohammad Asif Khan

WASHINGTON - Teroristická sieť al-Káida by sa mohla v Afganistane znova zoskupiť do jedného až dvoch rokov. Uviedli to v utorok najvyšší predstavitelia americkej rozviedky s tým, že niektorí členovia teroristickej skupiny sa už do krajiny vrátili. Informoval o tom denník The New York Times (NYT).