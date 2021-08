VIDEO Mrazivé svedectvá zo zrážky vlakov v Česku: Hrozná rana! Ľudia lietali vzduchom, všade bola krv

Podľa železničnej inšpekcie a českého ministra dopravy Karla Havlíčka rýchlik vošiel na úsek bez povolenia. Mohlo ísť o chybu rušňovodiča alebo poruchu techniky. Materiálne škody presiahnu 100 miliónov korún (takmer štyri milióny eur). "Expres z Mníchova mal na výhybke Radonice zastaviť, čo sa nestalo. Dôvody sú predmetom vyšetrovania," uviedol hovorca inšpekcie Martin Drápal.

Päť ľudí bolo po nehode vo vážnom stave a päť utrpelo stredne ťažké zranenia. Väčšina zranených je v plzenskej fakultnej a v domažlickej nemocnici, dvoch prepravili záchranári do Prahy. Desiatky ľudí utrpeli ľahšie zranenia. "Celkom sme ošetrili 67 ľudí," povedala hovorkyňa krajskej záchrannej služby Mária Svobodová. Ďalších zhruba dvadsať ľahko zranených cestujúcich neposlúchlo, aby počkali na mieste, a odišlo. Z Nemecka prišlo desať sanitiek a odviezli si do Nemecka desať osôb hovoriacich po nemecky.

Zdroj: HZS Plzenského kraje

Svedectvá účastníkov zrážky

Medzi cestujúcimi boli podľa českého Blesku aj Zdeněk (66) so svojou manželkou, ktorí sedeli v Západnom exprese a smerovali do Prahy. Muž zrážku opísal ako hroznú ranu. "My sme našťastie sedeli v poslednom vagóne a ešte k tomu v kupé. Tí ľudia, čo sedeli na sedačkách v otvorenom priestore, boli na tom oveľa horšie. Náraz ich vymrštil a oni leteli vzduchom dopredu," opísal chvíle hrôzy senior, ktorý sa pri náraze udrel do hlavy. "Sedel som totiž chrbtom v smere jazdy. Manželka sedela naproti a spadla na mňa. Ja mám ešte poranenú ľavú nohu a žena pravú. Je na tom trochu horšie ako ja," dodal Zdeněk, ktorého z vagóna vyviedli hasiči. "Druhýkrát som sa narodil. Som z toho ešte v šoku. Mali sme so ženou veľké šťastie, že sme z tej hrôzy vyviazli len ľahko zranení," uviedol.

Zdroj: SITA/ČTK Photo via AP/Miroslav Chaloupka

V Západnom exprese, vo vagóne priamo za rušňom, sedela aj študentka Kamila (20). "Prišla rana, ľudia leteli zo sedačiek a veci padali dolu. Vo vagóne sa objavil dym. Ja som vyviazla bez zranení, ale iných cestujúcich náraz vymrštil zo sedadiel. Všade bola krv. Jeden pán mal krvavú ranu na hlave, iným cestujúcim tiekla krv z nosa. Veľa z nich bolo v šoku. Niekto otvoril dvere a my sme vystúpili von," povedala Kamila.

Barbora (17) cestovala v exprese spolu s mamou. "Sedeli sme na štvorke v druhom vagóne za lokomotívou. Najskôr sme si mysleli, že sme narazili do niečoho menšieho, ale keď sme vystúpili, zistili sme, že to bol iný vlak. Sedela som chrbtom k smeru jazdy a mama oproti mne. Mne sa nič nestalo, ale mama sa udrela o stolík. Niekto mal narazené rebrá a jedna pani roztrhnutú hlavu," dodala tínedžerka.

Zdroj: HZS Plzenského kraje

"Ešte s jedným chlapcom sme zo záchoda vyťahovali nejakú dievčinu. Bola tam zatvorená, pretože boli zohýbané plechy. Všade bola panika, ťahali sme ju tak von. Sprievodkyňa nás prosila, tak sme ešte s jedným chalanom prebehli vagóny, pretože deti tam kričali. No jenoducho hrozné," opísal Miroslav, ktorý bol jedným z tých, ktorí priložili ruku k dielu a po zrážke začali pomáhať.

Cestujúci majú nárok na odškodnenie

České dráhy (ČD), ktorých dvaja zamestnanci zomreli a traja boli zranení, spolupracujú s vyšetrovateľmi a vedú vlastné vyšetrovanie. "Poskytneme pozostalým a zraneným všetku pomoc a odškodnenie. Už sme prijali potrebné rozhodnutia," uviedol generálny riaditeľ Ivan Bednárik. Odškodnenie aj náhradu vecných škôd sú pripravení vyplatiť čo najrýchlejšie.

Zdroj: HZS Plzenského kraje

Nemecký expres patrí súkromnému dopravcovi Die Länderbahn, ktorý spadá pod firmu Netinera, dcérsku spoločnosť talianskej Ferrovie dello Stato Italiane. V tlačovom vyhlásení dopravca uviedol, že zodpovedá za prevádzku vlakov Alex len na nemeckom území a že jazdu z pohraničnej stanice Furth im Wald už majú na starosti České dráhy. Spoje, ktoré teraz mieria z Nemecka do Prahy, končia v stanici Furth im Wald, odkiaľ ČD organizujú náhradnú dopravu.