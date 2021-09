Najnovší volebný PRIESKUM pre Česko: Hnutie ANO premiéra Babiša je jasne prvé

PRAHA - V októbrových voľbách do Poslaneckej snemovne v Česku by podľa septembrového prieskumu agentúry STEM pre televíznu stanicu CNN Prima News zvíťazilo presvedčivo hnutie ANO s 32,4 percenta hlasov.

Na druhom mieste by s veľkým odstupom skončila koalícia Spolu (tvoria ju ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a za ňou by nasledovala koalícia Pirátskej strany a hnutia STAN (Starostovia a nezávislí). V nedeľu o tom informoval portál Novinky.cz.

Voľby do dolnej komory českého parlamentu sa budú konať 8.–9. októbra. Vládne hnutie ANO vedené premiérom Andrejom Babišom začalo znova dosahovať v prieskumoch nad 30 percent hlasov v auguste. Druhá koalícia Spolu by podľa aktuálneho septembrového prieskumu získala 20 percent hlasov a tretia koalícia Pirátov a Starostov 18 percent. To je u oboch koaličných zoskupení mierne oslabenie oproti minulým prieskumom.

Zdroj: Novinky.cz

Do Snemovne by sa ešte dostalo hnutie SPD Tomia Okamuru s 11,8 percenta a komunisti, ktorým prieskum prisúdil 5,4 percenta. Pod päťpercentnou hranicou potrebnou pre vstup do Snemovne by opäť skončili vládni sociálni demokrati (ČSSD) so 4,4 percenta. Neprešla ani Trikolóra, Slobodní či Prísaha Roberta Šlachtu. Prísaha by sa do Snemovne podľa výskumníkov nedostala cez päťpercentnú hranicu ani v prípade zohľadnenia odchýlky.

Hnutie ANO by zvíťazilo aj v modeli, ktorý nepočíta s predvolebnými koalíciami, ale s tým, že každá strana bude kandidovať samostatne. Od voličov by dostalo 32,7 percenta hlasov. Podľa agentúry STEM by mala byť tento rok účasť vo voľbách pomerne vysoká. K urnám by malo určite prísť 55 percent voličov. "Ďalších 11 percent je odhodlaných na voľby nedoraziť. Zvyšná približne tretina si nie je istá svojou účasťou či možnou volenou stranou," poznamenala agentúra. Prieskum sa uskutočnil od 31. augusta do 8. septembra a zúčastnilo sa ňom 1014 respondentov, informovali Novinky.cz.