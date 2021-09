KORONAVÍRUS WHO má obavy: Monitoruje TENTO variant covidu, môže uniknúť imunitnému systému

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v utorok oznámila, že monitoruje nový variant koronavírusu, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný v januári v Kolumbii. Existujú totiž obavy, že by mohol byť odolný voči vakcínam, informovala agentúra AFP.

Variant, odborne označovaný ako B.1.621, nazýva zdravotnícka agentúra OSN vo svojej klasifikácií písmenom gréckej abecedy "mí". WHO ho v súčasnosti považuje za tzv. variant záujmu, ktorý je potrebné ďalej monitorovať.

Tento variant SARS-CoV-2 má totiž viacero mutácií, ktoré indikujú riziko rezistencie voči očkovacím látkam. Podľa WHO je preto potrebné vykonať ďalšie štúdie, ktoré by prispeli k jeho lepšiemu poznaniu. "Variant mí disponuje súborom mutácií, ktoré poukazujú na vlastnosti, ktoré by mohli potenciálne viesť k tomu, že vírus unikne imunitnému systému," uvádza sa v pandemickom buletíne, ktorý WHO vydáva pravidelne každý týždeň.

SARS-CoV-2, rovnako ako ostatné vírusy, postupne mutujú, väčšina takýchto mutácií však nemá žiadny, alebo len nepatrný vplyv na vlastnosti vírusu. Určité mutácie však môžu zvýšiť nákazlivosť vírusu, závažnosť ním spôsobovaného ochorenia či jeho odolnosť voči vakcínam či liekom. Podľa WHO v súčasnosti existujú štyri varianty nového koronavírusu, ktoré vyvolávajú obavy, vrátane "alfy", rozšírenej v minimálne 193 krajinách a "delty", ktorá bola potvrdená už v 170 štátoch a teritóriách.

Predmetom monitoringu je aktuálne päť variantov vrátane variantu mí, ktorý už bol okrem Kolumbie detegovaný aj v ďalších krajinách Južnej Ameriky, ale aj vo viacerých štátoch Európy vrátane Slovenska. V globálnom meradle je rozšírenosť variantu mí zatiaľ len nízka: aktuálne predstavuje 0,1 percenta zo sekvenovaných vzoriek. V Kolumbii je však toto číslo výrazne vyššie, až 39 percent, uvádza AFP.