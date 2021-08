MIMORIADNE Taliban sa chystá oznámiť zloženie novej vlády: Údajne uniesli bývalého tlmočníka českej armády

"Naša krajina bola oslobodená a mudžahedíni v Afganistane zvíťazili," povedal katarskej stanici jeden z militantov priamo v budove dobytého paláca. Členovia Talibanu novinárom počas prehliadky paláca ukazovali svoje zbrane, píše agentúra AFP.

"Zaistenie Kábulu je ohromnou zodpovednosťou. Je to iné mesto než aké sme tu zanechali pred 20 rokmi," uviedol jeden z členov Talibanu. Bezpečnostný predstaviteľ tohto hnutia poznamenal, že prevzatie paláca nesprevádzalo "nijaké krviprelievanie". Dodal, že "v krajine prebieha pokojné odovzdanie vládnych zariadení". Do Kábulu má prísť i šéf Talibanu po tom, čo sa zlepší bezpečnostná situácia.

Hovorca Talibanu a vyjednávač Suhajl Šáhín pre agentúru AP uviedol, že hnutie vedie rozhovory zamerané na sformovanie "otvorenej, inkluzívnej islamskej vlády" v Afganistane. Jeden z príslušníkov Talibanu predtým avizoval, že z prezidentského paláca chcú vyhlásiť Islamský emirát Afganistan, avšak zatiaľ sa tak nestalo. Prezidentský palác sa nachádza v prísne stráženej zóne v centre Kábulu, kde sídli i oficiálna rezidencia prezidenta či úrad poradcu národnej bezpečnosti.

Prezident z krajiny utiekol

Len niekoľko hodín pred vstupom Talibancov do paláca prezident Ašraf Ghaní z krajiny utiekol. Chcel tak podľa vlastných slov zabrániť krviprelievaniu. Al-Džazíra, na ktorú sa odvoláva agentúra Reuters, najnovšie priniesla informáciu, že prezident sa spolu so svojou manželkou, šéfom svojej kancelárie a poradcom pre národnú bezpečnosť nachádza v hlavnom meste Uzbekistanu Taškent. Predtým sa objavili správy, že odcestoval do Tadžikistanu. Samotný Ghaní nespresnil, kde sa momentálne nachádza.

Agentúra TASS citovala z vyhlásenia hovorcu Talibanu na Twitteri Zabíhulláha Mudžáhida, podľa ktorého cudzincom v krajine nehrozí nebezpečenstvo. "Garantujeme bezpečnosť všetkým veľvyslanectvám, diplomatickým misiám a cudzincom v Kábule. Všetci, čo sú v súčasnosti v Kábule by mali vedieť, že nie sú v ohrození," napísal hovorca militantnej skupiny.

Taliban dobyl najmenej 25 z dovedna 34 provincií

Kábul bol posledným veľkým mestom, ktoré mala pod kontrolou afganská vláda po tom, čo Taliban predtým v nedeľu dobyl Džalálábád, hlavné mesto provincie Nangarhár na východe krajiny, pripomína agentúra DPA. Za posledný týždeň a pol Taliban obsadil takmer všetky provinčné hlavné mestá krajiny, pričom mnohé z nich sa vzdali bez boja. Dovedna má hnutie pod kontrolou najmenej 25 provinčných metropol z dovedna 34 provincií. Všetky tieto mestá sa im podarilo dobyť v priebehu desiatich dní.

Po obsadení Džalálábádu sa bojovníci Talibanu zhromaždili na predmestí Kábulu. Najprv však dostali príkaz do mesta nevstúpiť, čo sa neskôr zmenilo po tom, čo tamojší policajti a iné bezpečnostné zložky opustili svoje pozície. Taliban argumentoval tým, že musí zaistiť bezpečnosť.

USA vyšlú do Afganistanu ďalších 1000 vojakov

Americké ministerstvo obrany schválilo v reakcii na situáciu v Afganistane vyslanie ďalších 1000 vojakov na evakuáciu amerických občanov a afganských spojencov z Kábulu po tom, ako Taliban obsadil väčšinu krajiny a v nedeľu prenikol i do tejto afganskej metropoly. Informovala o tom agentúra Reuters a spravodajská televízia CNN.

Po príchode spomínanej skupiny vojakov z 82. výsadkovej divízie americkej armády, ktorá mala pôvodne namierené do Kuvajtu, sa tak počet príslušníkov amerických ozbrojených síl v Afganistane podľa anonymného zdroja z Pentagónu dočasne zvýši na zhruba 6000, píše CNN. Ich hlavnou úlohou bude zaistiť bezpečnosť na medzinárodnom letisku v Kábule, odkiaľ prichádzali v nedeľu správy o občasnej streľbe.

Americké veľvyslanectvo preto kompletne pozastavilo činnosť a vyzvalo občanov USA, aby sa ukryli na bezpečnom mieste. "Bezpečnostná situácia v Kábule sa rýchlo mení, vrátane letiska", uvádza sa na webstránke ambasády Spojených štátov.

Podľa CNN sa očakáva sa, že americký prezident Joe Biden vystúpi v najbližších dňoch s prejavom ohľadom situácie v Afganistane. Administratíva prezidenta Joea Bidena už vo štvrtok schválila vyslanie 3000 amerických vojakov, ktorí majú pomáhať s evakuáciou zamestnancov veľvyslanectva USA v Kábule.

Po tom, čo Taliban obsadil väčšinu krajiny a prenikol i do afganskej metropoly, prebiehajú evakuácie pracovníkov ambasád mnohých krajín vrátane USA, Británie, Nemecka, Francúzska či Kanady.

Z Kábulu odštartovalo lietadlo s evakuovanými Čechmi

Z Kábulu odštartovalo v nedeľu večer do Prahy prvé lietadlo Armády ČR na palube s českými občanmi a ich afganskými spolupracovníkmi. Oznámil to český premiér Andrej Babiš, píše spravodajský portál Novinky.cz.

"Z Kábulu do Prahy práve odštartovalo prvé lietadlo našej armády, ktoré má na palube 46 Čechov a miestnych spolupracovníkov vrátane rodín," napísal Babiš na Twitteri krátko po 23.00 h SELČ. Babiš okrem toho poďakoval ministrovi zahraničných vecí Jakubovi Kulhánkovi a armáde. "Ospravedlňujem sa, že nie sme konkrétnejší. Až do skončenia záchrannej akcie nebudeme poskytovať žiadne podrobné informácie," dodal Babiš.

"Vzhľadom k tomu, ako rapídne sa zhoršuje situácia na kábulskom letisku, pokladám za zázrak, že sa nášmu Airbusu A319 podarilo odštartovať," uviedol na Twitteri vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček, ktorý posádke zároveň poprial bezpečný let.

"Vzhľadom k tomu, ako rapídne sa zhoršuje situácia na kábulskom letisku, pokladám za zázrak, že sa nášmu Airbusu A319 podarilo odštartovať," uviedol na Twitteri vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček, ktorý posádke zároveň poprial bezpečný let.

Ministerstvo obrany ČR už skôr v nedeľu uviedlo, že evakuáciu českých diplomatov, miestnych pracovníkov ambasády alebo tlmočníkov pomáhajúcich českej armáde zaistia z Afganistanu v najbližších dňoch české vojenské lietadlá.

O evakuácii diplomatov z českej ambasády v Kábule rozhodol šéf českej diplomacie Jakub Kulhánek v sobotu. Česko sľúbilo pomoc aj miestnym zamestnancom veľvyslanectva a tlmočníkom českej armády, ktorí o to požiadali.

USA evakuovali na letisko v Kábule už všetkých zamestnancov svojej ambasády

Spojené štáty už prepravili všetkých zamestnancov svojho veľvyslanectva v Kábule na tamojšie medzinárodné letisko, odkiaľ budú evakuovaní späť do vlasti. Americkým vojakom sa tiež podarilo zabezpečiť okolie letiska. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP a spravodajská televízia CNN. "Všetok personál veľvyslanectva USA sa nachádza v priestoroch medzinárodného letiska Hámida Karzaja, ktorého okolie zaisťuje americká armáda," uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price vo vyhlásení niekoľko hodín po tom, ako Taliban prevzal kontrolu nad mestom.

Ako uvádza agentúra AFP, zo stožiara v areáli americkej ambasády v Kábule bola sňatá aj vlajka Spojených štátov, keďže personál veľvyslanectva sa po evakuácii už v tomto komplexe nenachádza.

Americké ministerstvo obrany v nedeľu odsúhlasilo v reakcii na situáciu v Afganistane vyslanie ďalších 1000 vojakov na evakuáciu amerických občanov a afganských spojencov z Kábulu po tom, ako Taliban obsadil väčšinu krajiny a v nedeľu prenikol i do tejto afganskej metropoly. Počet príslušníkov amerických ozbrojených síl v Afganistane, ktorí budú dohliadať na bezpečnosť letiska v Kábule, sa tak dočasne zvýši na zhruba 6000. Na letisku okrem toho prevezmú aj riadenie letovej prevádzky.

Vyše 60 krajín vyzýva Taliban, aby umožnil ľuďom bezpečný odchod

Medzinárodné spoločenstvo na čele so Spojenými štátmi vyzvalo v nedeľu militantné hnutie Taliban, aby umožnilo bezpečný odchod všetkým Afgancom i cudzincom, ktorí chcú opustiť krajinu. Informovali o tom agentúry DPA a AFP. "Afgancom a cudzincom, ktorí chcú odísť, to musí byť umožnené," uviedla v spoločnom vyhlásení zverejnenom americkým ministerstvom zahraničných vecí skupina viac ako 60 krajín.

Afganský ľud si podľa nich zaslúži žiť v bezpečí a dôstojnosti a medzinárodné spoločenstvo je pripravené im pomôcť. Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že "cesty, letiská a hraničné priechody musia zostať otvorené a v regióne musí byť zaistený pokoj". Podľa agentúry AFP sa v dokumente okrem iného píše, že "tí, ktorí majú v Afganistane moc a autoritu, nesú zodpovednosť za ochranu ľudských životov".

Medzi signatármi vyhlásenia je okrem USA aj Rakúsko, Británia, Kanada, Nemecko, Španielsko či šéf európskej diplomacie Josep Borrell.

Lietadlo s evakuovanými Čechmi a ich spolupracovníkmi sa vrátilo z Kábulu

Lietadlo s evakuovanými 46 českými občanmi a ich afganskými spolupracovníkmi, ktoré odštartovalo v nedeľu pred polnocou (SELČ) z medzinárodného letiska v Kábule, pristálo v pondelok ráno na vojenskom letisku v pražských Kbeloch. S odvolaním sa na fotografa denníka Mladá fronta DNES o tom informoval spravodajský portál iDNES.cz.

O tomto evakuačnom lete informoval už v nedeľu večer na Twitteri český premiér Andrej Babiš. Bližšie informácie do jeho skončenia však nezverejnil. Vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček uviedol, že vzhľadom na situáciu považuje za zázrak, že sa lietadlu podarilo z Kábulu odštartovať.

Koľko evakuačných letov z Afganistanu česká vláda ešte plánuje, jej predstavitelia štátu neuviedli. Podľa informácií predsedu zahraničného výboru Poslaneckej snemovne Ondřeja Veselého sa záchranná operácia týka necelej stovky osôb. V posledných dňoch je v súvislosti so situáciou v Afganistane vláda ČR terčom kritiky za pomalú reakciu. Kritici tiež poukazujú na to, že pomoc sa netýka všetkých afganských tlmočníkov. Zástupcovia vlády však kritiku odmietajú, píše iDNES.cz.

Na letisku v Kábule sú tisícky Afgancov, padli varovné výstrely

Americkí vojaci vypálili v pondelok varovné výstrely do vzduchu na Medzinárodnom letisku Hámida Karzaja v Kábule, kde sa zhromaždili tisíce Afgancov v nádeji, že sa im podarí odletieť z krajiny. Informovala o tom agentúra AFP.

"Cítim sa tu veľmi vystrašený. Veľa strieľajú do vzduchu," povedal pre AFP svedok. Vedenie letiska v tejto súvislosti podľa televízie TOLOnews v pondelok oznámilo, že všetky komerčné lety boli pozastavené.

Nemecko evakuuje svojich občanov, let plánuje na pondelok i Francúzsko

Nemecko spustilo evakuáciu svojich občanov z Afganistanu po tom, čo militantné hnutie Taliban v nedeľu ovládlo i hlavné mesto Kábul. V noci na pondelok pristálo podľa agentúry DPA v katarskej Dauhe americké lietadlo, na palube ktorého bolo 40 spolupracovníkov nemeckého veľvyslanectva a štyria členova švajčiarskej diplomatickej misie.

O niekoľko hodín neskôr odletelo do Kábulu z dolnosaského vojenského letiska Wunstorf prvé lietadlo nemeckej armády s vojakmi, ktorí majú zaistiť evakuáciu. Odcestovali s nimi i vojenskí policajti a zdravotníci Bundeswehru. Nemecko stiahlo svoje jednotky z Afganistanu koncom júna po 20 rokoch.

Francúzsko do pondelka večera uskutoční prvú evakuáciu svojich občanov z Kábulu na základňu v Spojených arabských emirátoch, uviedla podľa agentúry AFP ministerka obrany Florence Parlyová. Pre rozhlasovú stanicu France Info povedala, že z krajiny plánujú evakuovať desiatky Francúzov, ako aj "ľudí pod našou ochranou".

Situácia v Kábule podčiarkla fakt, že diplomati USA sú odtrhnutí od reality

Náhla a dramatická evakuácia Američanov z Kábulu ukázala, že americkí diplomati sú odtrhnutí od reality, napísal v pondelok denník The New York Times (NYT). "Toto odtrhnutie od reality je zrejmé po tom, ako už niekoľko (amerických prezidentských) administratív prezentovalo optimistické prognózy: Taliban je na ústupe, afganská vláda je schopná prevziať kontrolu, vláda v Kábule je len krok od toho, že bude schopná udržať bezpečnosť v celej krajine... To sa nestalo," píše NYT.

Pentagón a americkí vojenskí predstavitelia niekoľko týždňov varovali Biely dom a ministerstvo zahraničných vecí, že čím dlhšie bude Bidenova administratíva čakať na evakuáciu amerického personálu z Afganistanu, tým bude operácia náročnejšia, píšu The New York Times. "Začiatok evakuácie prispieva k zostupnej špirále, pretože zatvorenie (amerického) veľvyslanectva (v Kábule) symbolizuje stratu dôvery v miestnu vládu," povedala Laurel Millerová, ktorá bola počas vlády prezidenta Baracka Obamu aj Donalda Trumpa mimoriadnou vyslankyňou USA v Afganistane a Pakistane.

"Evakuáciu ambasády je možné interpretovať na lokálnej aj medzinárodnej úrovni, ako keď vojenská jednotka uteká zo svojej pozície pod tlakom nepriateľa," vyhlásil Karl Eikenberry, bývalý vrchný veliteľ amerických síl v Afganistane a bývalý americký veľvyslanec v Kábule.

NYT uvádzajú, že všetky ambasády USA majú núdzové evakuačné plány. Situácia v Kábule je však špecifická. Po prvé, s približne 4000 zamestnancami je tamojšia ambasáda USA jednou z najväčších na svete. Jej uzatvorenie a zničenie citlivých dokumentov si vyžaduje určitý čas. Po druhé, vzhľadom na to, že Taliban kontroluje hraničné priechody, evakuácia musí byť vykonaná výlučne letecky, napísal americký denník.

Ruský veľvyslanec v Afganistane sa v utorok stretne s vedením Talibanu

Ruský veľvyslanec v Afganistane Dmitrij Žirnov sa v utorok stretne s vedením militantného hnutia Taliban, s ktorým chce rokovať o zaistení bezpečnosti ruskej ambasády. Uviedol to v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy vyslanec ruského prezidenta pre Afganistan Zamir Kabulov. "Náš veľvyslanec je v kontakte so zástupcami vedenia Talibanu. Zajtra - ako mi povedal pred desiatimi minútami - sa stretne s koordinátorom z vedenia Talibanu ohľadom zaistenia bezpečnosti vrátane našej ambasády," citovala Kabulova agentúra TASS.

Kabulov dodal, že Moskva sa rozhodne, či uzná novú vládu Talibanu v závislosti od jej "konania". "Budeme pozorne sledovať, ako zodpovedne budú v blízkej budúcnosti riadiť krajinu. Na základe týchto výsledkov urobí ruské vedenie potrebné závery," konštatoval ruský diplomat. Rusko z veľvyslanectva v Kábule plánuje evakuovať časť zo svojich zhruba 100 pracovníkov, dodal Kabulov.

O prevoz z Afganistanu požiadalo pár občanov SR

O prevoz z Afganistanu v uplynulých hodinách požiadalo pár občanov SR. Vyhlásil to premiér Eduard Heger (OĽANO) s tým, že vláda SR intenzívne komunikuje s partnermi a je zapojená do procesov prevozu občanov Afganistanu a aj občanov Európskej únie (EÚ) do bezpečia.

"V rámci týchto misií sme poskytli vojenský špeciál a v týchto hodinách sa rokuje o jeho nasadení, ale aj ďalšej techniky, v rámci partnerov NATO," spresnil Heger. Vládny kabinet SR sa podľa slov premiéra rozhodol poskytnúť azyl desiatim občanom Afganistanu, ktorí za posledné roky veľmi intenzívne spolupracovali s členskými štátmi EÚ. Bezpečnostnú situáciu v Afganistane, obzvlášť v Kábule a na tunajšom letisku, označil predseda vlády za mimoriadne vážnu. Deklaruje však, že situáciu podrobne monitorujú a vláda je pripravená flexibilne reagovať.

Premiér Heger k situácii v Afganistane: Je to vážne, Slovensko poskytlo vojenský špeciál

Rezort slovenskej diplomacie ešte koncom minulého týždňa informoval, že na území Afganistanu eviduje troch slovenských občanov. "V jednom prípade ide o osobu pracujúcu pre humanitárnu organizáciu Lekári bez hraníc, ktorej sme už uplynulý týždeň odporučili okamžitý odchod z krajiny, a v ďalšom prípade ide o dve občianky, ktoré sa už dávnejšie do Afganistanu vydali a o pomoc nežiadali," povedal hovorca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Tomaga.

V Afganistane sme svedkami zmeny situácie prakticky bez boja, tvrdí Boris Kollár

V Afganistane sme svedkami zmeny politickej situácie prakticky bez boja. Nie je však dôvod otvárať tému "utečeneckej vojny". Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina). Dodal, že ak by k tomu došlo, Slovensko i Európa by mali zvážiť, koho si do krajiny pustia.

"Celej situácie mi je veľmi ľúto, avšak musím zdôrazniť, že Afganistan nebol napadnutý cudzími mocnosťami. Sme svedkami zmeny politickej situácie prakticky bez boja, Afganci si túto záležitosť riešia sami. Samozrejme, pri jednotlivcoch, ktorí by boli ohrození na životoch, je možné uvažovať o pomoci. Avšak určite nevidím najmenší dôvod otvárať tému utečeneckej vojny," povedal Kollár v stanovisku, ktoré poskytla jeho hovorkyňa Michaela Jurcová.

Slovensko, ako aj celá Európa, by mali v prípade zhoršenia situácie s utečencami podľa neho veľmi dobre zvážiť, koho si do krajiny pustia. "Nehovoriac o tom, že nevieme vylúčiť možnú infiltráciu nežiadúcich osôb inklinujúcich k terorizmu," doplnil šéf parlamentu.

Berlín chce do Kábulu vyslať stovky vojakov

Vláda nemeckej kancelárky Angely Merkelovej plánuje do Afganistanu vyslať "niekoľko stoviek vojakov" na pomoc s evakuáciou nemeckých občanov, ako aj Afgancov, ktorým hrozí smrť zo strany militantného hnutia Taliban. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na parlamentné zdroje v Berlíne.

"Z Kábulu má byť na tak dlho, ako to bude možné, vytvorený letecký most na evakuáciu miestneho personálu, najmä žien, ľudskoprávnych aktivistov a ďalších zamestnancov mimovládnych organizácií," uviedol nemenovaný zdroj na margo nedeľňajšieho stretnutia Merkelovej so šéfmi jednotlivých poslaneckých klubov. Podľa nemeckej vlády je nutná evakuácia zhruba 2000 ľudí. Z konzultácií so Spojenými štátmi vyplýva, že evakuačné operácie bude možné uskutočňovať do 31. augusta, avšak Berlín ich možno ukončí skôr. Z Nemecka už odletelo do Kábulu druhé evakuačné lietadlo Bundeswehru.

Londýn návrat armády odmieta

Naopak, britský minister obrany Ben Wallace odmietol možnosť, že by sa britskí vojaci či sily NATO v dohľadnom čase vrátili do Afganistanu, aby bojovali proti povstalcom z Talibanu. "Nie je pravdepodobné, že by sme sa vrátili späť," uviedol v tejto súvislosti pre televíziu Sky News. Vojenská časť kábulského letiska je podľa neho v bezpečí a Londýn robí všetko preto, aby evakuoval svojich občanov a Afgancov, ktorí majú väzby na Britániu. "Naším cieľom je... evakuovať približne 1200-1500 ľudí denne," priblížil.

Spojené kráľovstvo podľa Wallacea komunikuje s vedením Talibanu o bezpečnosti britských občanov prostredníctvom tretej krajiny - má ísť o jeden z blízkovýchodných štátov. Podľa vlastných slov dostal "záruky", že budú môcť Afganistan opustiť.

Čína je pripravená na priateľské vzťahy s Afganistanom pod vládou Talibanu

Čína je pripravená na priateľské a kooperatívne vzťahy s Afganistanom, uviedla v pondelok hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Chua Čchun-jing v čase, keď nad krajinou preberá moc militantné hnutie Taliban. Informovala o tom agentúra AFP. "Taliban opakovane vyjadril záujem o rozvoj dobrých vzťahov s Čínou a že sa teší na účasť Číny na obnove a rozvoji Afganistanu," povedala novinárom Chua Čchun-jing.

"Vítame to. Čína rešpektuje právo afganského ľudu nezávisle určovať svoj vlastný osud a je ochotná pokračovať v rozvíjaní ... priateľských a kooperatívnych vzťahov s Afganistanom," dodala hovorkyňa čínskeho rezortu diplomacie. Chua Čchun-jing ďalej vyzvala Taliban, aby "zaistil hladký prechod" moci a dodržal svoje sľuby zriadiť "otvorenú a inkluzívnu islamskú vládu". Samotný Taliban tvrdí, že Afganci sa ho nemusia báť a že sa nebude mstiť tým, ktorí pomáhali spojencom na čele s USA.

Peking kritizoval minulý týždeň odsun vojakov USA z Afganistanu ako unáhlený. Obáva sa tiež, že by odtiaľ mohli do krajiny preniknúť teroristi, ktorí by bojovali za nezávislosť oblasti Sin-ťiang na severozápade Číny, komentuje AFP.

Vyslanec ruského prezidenta pre Afganistan Zamir Kabulov medzitým v pondelok uviedol, že Moskva sa rozhodne, či uzná novú vládu Talibanu v závislosti od jej "konania". "Budeme pozorne sledovať, ako zodpovedne budú v blízkej budúcnosti riadiť krajinu. Na základe týchto výsledkov urobí ruské vedenie potrebné závery," konštatoval ruský diplomat.

Letecká spoločnosť Lufthansa dočasne pozastavila prelety nad Afganistanom

Letecká spoločnosť Lufthansa až do odvolania pozastavila prelety svojich lietadiel nad Afganistanom. Uviedla to v pondelok agentúra AFP s odvolaním sa na oficiálne vyhlásenie Lufthansy. Skupina so sídlom v Nemecku vlastní aerolínie Brussels Airlines, Swiss, Austrian Airlines a Eurowings, ktorých sa toto opatrenie týka.

Lufthansa upozornila, že napríklad lety do Indie tak budú meškať približne hodinu. Mnohí diplomati a miestni zamestnanci diplomatických misií v Kábule sa snažia krajinu čo najrýchlejšie opustiť na palube lietadiel, ktoré si prenajala najmä americká armáda. Spoločnosť Lufthansa oznámila, že s nemeckým ministerstvom zahraničných vecí rokuje o tom, ako čo najúčinnejšie podporiť vládu pri evakuácii nemeckých občanov a miestnych spolupracovníkov z Afganistanu.

Biden zaujal v otázke Afganistanu chladnokrvný postoj

Po tom, ako 20 rokov trvajúca snaha vytvoriť na území Afganistanu demokraciu západného typu zlyhala, sa americký prezident Joe Biden rozhodol pre chladnokrvný kalkul v otázke budúcnosti tejto nepokojnej krajiny, napísal v pondelok americký denník The Washington Post (WaPo). Joe Biden najprv vyjadril súcit s tými, ktorí boli nechaní napospas Talibanu. "Naše srdcia smerujú k odvážnym afganským mužom a ženám, ktorí sú teraz v ohrození," napísal Biely dom v sobotnom vyhlásení. Potom sa však americký prezident podľa WaPo priklonil k chladnokrvnému výpočtu, prečo je lepšie opustiť Afganistan.

"Ďalší rok alebo päť rokov prítomnosti americkej armády (v Afganistane) by nemalo žiadny význam, ak afganská armáda nie je schopná udržať pohromade svoju vlastnú krajinu," povedal Biden. "Nekonečná americká prítomnosť uprostred občianskeho konfliktu v inej krajine nebola pre mňa prijateľná," dodal šéf Bieleho domu. Podľa denníka Washington Postu išlo o "drsné a ospravedlňujúce hodnotenie od prezidenta, inak známeho ako empatického muža. Odráža to čoraz vzdornejší a obrannejší tón Bidena a jeho administratívy uprostred kritiky za to, že Biden (svojím rozhodnutím stiahnuť jednotky z Afganistanu) umožnil nástup vlády islamistických fundamentalistov a otvoril dvere novým teroristickým hrozbám".

Podľa republikána Michaela Waltza, amerického vojnového veterána, ktorý slúžil v Afganistane, "Bidenova neochota urobiť viac pre pomoc ľuďom ukazuje bezcitnosť, ktorá sťaží získanie spojencov v (prípadnom ďalšom) konflikte USA na území iného štátu". "Kto nám bude opäť veriť?" vyhlásil Waltz. "Kto nám bude dostatočne dôverovať, aby riskoval nielen svoj život, ale aj život celej svojej rodiny, aby mohol stáť po boku USA?... Toto bude rezonovať roky," myslí si Waltz.

Bidenova pozícia je podľa WaPo neoblomná. "V Afganistane neexistuje vojenské riešenie a Biden nedovolí, aby v tejto súvislosti zomrelo viac Američanov," citoval denník predstaviteľov USA. Tento názor má podľa nedávneho prieskumu verejnej mienky aj väčšina Američanov a podľa WaPo odzrkadľuje aj heslo bývalého prezidenta Donalda Trumpa "Amerika na prvom mieste". "Biden odmietol predĺžiť márnivú misiu, ktorej chýbala podpora zo strany americkej verejnosti," uviedol v nedeľu minister zahraničných vecí USA Antony Blinken krátko predtým, než afganská vláda v Kábule odovzdala moc Talibanu.

Denník The Washington Post v tejto súvislosti dodal, že Joe Biden už počas vlaňajšej predvolebnej kampane vyhlásil, že "USA nenesú zodpovednosť za osud afganských žien a dievčat po prípadnom ovládnutí krajiny Talibanom". Biden povedal, že "myšlienka, že by sme mohli použiť naše ozbrojené sily na vyriešenie každého problému, ktorý vo svete existuje, jednoducho nie je správna – to nie je v našich silách." citoval denník WaPo súčasného šéfa Bieleho domu.

EÚ a jej členské štáty hľadajú spôsob, ako pomôcť svojim afganským zamestnancom

Európska únia spolupracuje s vládami svojich členských krajín pri hľadaní riešení presunu miestnych afganských zamestnancov diplomatických misií a ich rodín na bezpečné miesto. V pondelok to podľa agentúry Reuters povedal Peter Stano, hovorca šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella. Stano dodal, že ide o mimoriadne naliehavú situáciu, ktorú Európska komisia berie veľmi vážne

Following latest developments in #Afghanistan, and after intense contacts with partners in the past days and hours, I decided to convene an extraordinary VTC of EU Foreign Ministers #FAC tomorrow afternoon for a first assessment. — Josep Borrell Fontelles

K situácii v Afganistane by sa v pondelok poobede v Bruseli mali vyjadriť aj veľvyslanci členských krajín EÚ. Cieľom ich stretnutia je nájsť spoločný postoj v otázke evakuácie a pomoci pre Afgancov, ktorí spolupracovali s diplomatickými misiami či vojenskými jednotkami štátov EÚ.

Stano na Twitteri potvrdil, že 25 členských krajín EÚ a 40 ďalších štátov požaduje zaistenie bezpečného odchodu z Afganistanu nielen pre občanov cudzích krajín, ale aj pre Afgancov, ktorí si želajú odísť z krajiny.

Afghanistan: @JosepBorrellF 25 🇪🇺 Member States & more than 40 others call for conditions for safe departure of foreign nationals & Afghans wishing 2leave 🇦🇫 Those in power bear responsibility for protection of human lives, restoring security & civil order

Agentúra Reuters pripomenula, že Európska komisia z bezpečnostných dôvodov nezverejňuje údaje o počte a identite svojho miestneho afganského personálu. Militanti radikálneho islamistického hnutia Taliban vstúpili v nedeľu bez odporu aj do afganskej metropoly Kábul, ovládajú už všetky provincie v Afganistane a chystajú sa oznámiť zloženie novej vlády.

Na ceste do Kábulu je ďalšie evakuačné lietadlo českej armády

Česká republika vyslala v pondelok predpoludním ďalšie lietadlo do afganskej metropoly Kábul, ktoré má pomôcť s evakuáciou. Informovala o tom televízia ČT24. V pondelok ráno už pristál na vojenskom letisku v pražských Kbeloch stroj so 46 evakuovanými českými občanmi a ich afganskými spolupracovníkmi, ktorý odštartoval v nedeľu pred polnocou (SELČ) z medzinárodného letiska v Kábule.

Český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek na sociálnej sieti Twitter napísal, že Česko pokračuje v "evakuačnom úsilí". Ďalšie podrobnosti odmietol poskytnúť z bezpečnostných dôvodov, dodal však, že v pondelok predpoludním zvolal ďalší krízový štáb rezortu českej diplomacie.

První evakuovaní Češi a naši afghánští spolupracovníci včetně žen a malých dětí jsou v bezpečí v České republice. Pokračujeme v našem evakuačním úsilí, na @mzvcr za chvilku svolávám další krizový štáb. Díky všem, co se na tom podílejí. Další podrobnosti teď nemohu komentovat. — Jakub Kulhanek

Koľko evakuačných letov z Afganistanu česká vláda ešte plánuje, nie je v tejto chvíli známe. Podľa informácií predsedu zahraničného výboru Poslaneckej snemovne Ondřeja Veselého sa záchranná operácia týka necelej stovky osôb.

Televízia ČT24 uviedla, že české úrady zatiaľ nezverejnili podrobnosti o tom, aký bude osud evakuovaných Afgancov. Po pristátí prvého letu ich autobus podľa očitých svedkov odviezol na neznáme miesto. Českí vojaci museli ísť po príletoch z Afganistanu do špeciálneho komplexu v Těchoníně, kde absolvovali test na koronavírus a prečkali tam karanténu. Je preto zrejmé, že karanténnym opatreniam sa nevyhnú ani Afganci.

Taliban uniesol bývalého tlmočníka českej armády

Taliban údajne uniesol jedného z tlmočníkov, ktorý v minulosti pracoval pre českú armádu. Na Facebooku to uviedla mimovládna organizácia Vlčí máky, ktorá je súčasťou iniciatívy Zachraňme tlumočníky, s tým, že ďalší prekladatelia sa spolu s rodinami pred hrozbou militantného hnutia ukrývajú, informuje spravodajský server Novinky.cz.

"Stratili sme kontakt s jedným z tlmočníkov; podľa správy od jeho brata vtrhli do domu ozbrojení muži, zbili ho a odvliekli," píšu Vlčí máky – spolok na pomoc vojnovým veteránom – na sociálnej sieti. Situácia manželky uneseného muža a ich troch malých detí nie je známa. "Ďalší štyria tlmočníci, ktorí sa nezmestili na vládny (evakuačný) zoznam, sa s rodinami ukrývajú v dosahu letiska (v Kábule). Jedna z rodín je od včerajška v podzemí bez akýchkoľvek zásob vody a jedla," píšu predstavitelia združenia.

V nedeľu podľa nich ministerstvo obrany ČR do evakuačného letu zaradilo dvoch tlmočníkov, ktorí na pôvodnom zozname nefigurovali. To podľa nich potvrdzuje, že "už skôr mohlo dôjsť k chybám pri zostavovaní tohto zoznamu". "Žiadame vládu, aby na palubu zvyšných evakuačných letov pustili všetkých bývalých tlmočníkov armády Českej republiky, ktorí sa ešte dokážu dostaviť na letisko," uviedli.

Holanďanov pomohli evakuovať z Kábulu Ukrajinci

Holandskí občania z Kábulu odleteli z Afganistanu na palube ukrajinského vojenského lietadlá ešte v nedeľu. Belgicko eviduje najmenej 50 svojich občanov, ktorým sa zatiaľ krajinu ovládnutú hnutím Taliban nepodarilo opustiť. Holandský spravodajský server DutchNews.nl v pondelok uviedol, že Ukrajina v nedeľu vyšla v ústrety občanom viacerých európskych krajín a na palube svojho vojenského lietadla odviezla do bezpečia aj občanov Bieloruska, Holandska a Chorvátska, ako aj viacerých obyvateľov Afganistanu.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba na Twitteri uviedol, že všetci evakuovaní sú v bezpečí. "Neopúšťame svojich ľudí a pomáhame ostatným," opísal situáciu Kuleba. Nespresnil však, koľko ľudí sa ocitlo na palube ukrajinského lietadla, a ani to, či medzi nimi boli aj zamestnanci ambasád.

V umovách poточної ситуації в Афганістані, доручив нашому посольству в Ісламабаді посилити колег в Душанбе. Тепер 2 українські дипмісії — в Таджикистані та Пакистані — моніторять ситуацію і готові допомагати громадянам.

Kontakty:

🇵🇰https://t.co/XBMGeVEAzi

— Dmytro Kuleba

Holandský premiér Mark Rutte počas uplynulého víkendu v dôsledku rapídne sa zhoršujúcej situácie v Afganistane zvolal krízové rokovanie vlády. Následne vyhlásil, že jeho kabinet použije všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, aby zaistil bezpečnosť zamestnancov ambasády, ale aj domácich afganských tlmočníkov a ich rodín.

Belgicko vyšle štyri lietadlá

Evakuovať svojich občanov z Afganistanu sa podľa televíznej stanice RTBF snaží aj Belgicko. Ministerstvo zahraničných vecí v pondelok evidovalo okolo 50 Belgičanov v tejto krajine – 34 osôb s trvalým pobytom vrátane pracovníkov mimovládnych organizácií a osôb s dvojitým občianstvom, a 11 až 13 Belgičanov, ktorí krajinu navštívili súkromne. Ich odchod z Afganistanu je komplikovaný, belgická armáda však už potvrdila, že zmobilizuje niekoľko lietadiel, aby pomohla pri evakuácii osôb, ktoré chcú z krajiny odísť.

Viacero Belgičanov, ktorým sa v pondelok ráno nepodarilo odletieť z preplneného a chaosom poznačeného kábulského letiska, požiadalo o pomoc belgické veľvyslanectvo v pakistanskom Islamabade. RTBF oznámila, že federálna ministerka obrany Ludivine Dedonderová navrhla poslať do Kábulu štyri vojenské transportné lietadlá – A400 M, dve C130 a Falcon7X –, aby pomohli s organizáciou evakuačných operácií na kábulskom letisku.

"Hľadáme riešenie pre každý prípad a pre každého Belgičana. Rokujeme aj s inými krajinami o organizácii čo najefektívnejších repatriácií," opísal situáciu hovorca ministerstva zahraničných vecí Wouter Poels. Podľa informácií RTBF najmä Spojené štáty, Nemecko, Francúzsko a Holandsko presunuli vrtuľníkmi svoj diplomatický personál na kábulské letisko, kde čakajú na evakuáciu z krajiny.

Letisko strážia americké jednotky

Letisko v Kábule je strážené americkými jednotkami, uviedla tlačová agentúra Reuters. Aj napriek tomu vládne na letisku chaos a panika a v pondelok dopoludnia bolo hlásených najmenej päť ľudí, ktorí zomreli počas tlačenice, keď sa pokúšali nastúpiť do lietadiel odlietajúcich z Kábulu.