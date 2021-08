VIDEO Otec uveril nebezpečnej konšpirácii: Harpúnou zabil svoje dve malé deti! Mali mať hadiu DNA

SANTA BARBARA - Matthew Taylor Coleman (40) posadnutý konšpiráciou QAnon zastrelil harpúnou svoje dve malé deti, pretože veril, že tým „zachráni svet“. Domnieval sa, že inak by z nich vyrástli príšery. Po tom, čo ho zatkli, sa mal FBI priznať, že vedel, že to, čo robí, je nesprávne.

Jeho žena Abby (35) zavolala predminulú sobotu políciu, aby nahlásila nezvestného manžela a ich deti Kalea (2) a Roxy (10 mesiacov) potom, čo Coleman s nimi odišiel z domu v Santa Barbare a neodpovedal na telefonáty ani SMS. Bola znepokojená, ale tvrdila, že sa spolu nepohádali a nemali ani žiadne ďalšie problémy. Verila, že sa nakoniec sám vráti. To sa však nestalo.

Zdroj: FB/Matthew Taylor Coleman

Nasledujúci deň polícia vystopovala Matthewa prostredníctvom aplikácie Find My Phone v nákupnom centre v Baja California v Mexiku. Pri vyšetrovaní sa neskôr zistilo, že sa v sobotu s deťmi zapísal do mexického hotela City Express, ktorý všetci traja spolu opustili v pondelok o 2.54 h. O tri hodiny sa do hotela vrátil už sám a znovu z neho odišiel približne o pol desiatej. Polícia ho zadržala pri pokuse o návrat späť do USA.

Zdroj: FB/Matthew Taylor Coleman

Federálnym agentom sa priznal, že pomocou rybárskej harpúny zastrelil obe svoje deti v blízkosti kresťanského tábora Rancho del Cielo v pondelok okolo piatej hodiny ráno. Ide o sídlo "náboženskej organizácie", kam vraj podľa popisu na sociálnej sieti „misionári z celého sveta prichádzajú so zámerom založiť nebeské kráľovstvo na zemi“. Telá obetí objavil ešte v ten istý deň robotník na farme, ktorý zbadal krv a jeho pes ho doviedol na miesto činu.

Coleman povedal FBI, že „musel“ zabiť svoje dve deti, pretože ho „osvietili“ konšpiračné teórie „QAnon a Illuminata“, ktoré tvrdia, že svet riadi skupina pedofilov uctievajúcich satana. Podľa súdnych dokumentov sa Coleman k zločinu priznal a povedal, že to urobil, pretože „dostával vízie a znamenia, že jeho manželka má hadiu DNA a preniesla ju na svoje deti“. Ak by ich nezabil, „veril, že z jeho detí vyrastú príšery“.

Konšpiračné príspevky na sociálnych sieťach

Kedy presne začal muž podliehať konšpiráciám, nie je jasné, no na sociálnej sieti zverejňoval zvláštne príspevky o novom type veľkej americkej renesancie. „V srdci každého muža a ženy je ukrytá pravda, ktorá je kľúčom k podobnosti s Bohom. To otvorí dvere neobmedzenému toku božskej sily a tvorivosti," napísal napríklad v jednom zo statusov. Na druhej strane sa pýšil aj láskyplným vzťahom so svojou manželkou, s ktorou boli zosobášení štyri roky a vyzeralo to, že svoje deti miluje nadovšetko.

Zdroj: FB/Abby Coleman

Prvé pojednávanie s dvojnásobným vrahom by sa malo uskutočniť 31. augusta na súde v Los Angeles. Muž, ktorý so svoju manželkou založil školu surfovania v jeho rodnej Santa Barbare, je obvinený z dvoch vrážď amerických občanov v zahraničí. Hrozí mu až 120 rokov za mrežami. Momentálne sa nachádza vo väzení v Santa Ane. Mexické úrady našli vražednú zbraň, krvavé oblečenia aj detskú prikrývku. Pracuje sa na repatriácií tiel späť do USA.