KORONAVÍRUS Holanďanky majú menštruačné problémy po očkovaní: Spojenie s vakcínou je neisté

Lareb informoval o vyše 1000 sťažnostiach od žien, ktorých menštruácia po očkovaní proticovidovými vakcínami bola narušená. Ich sťažnosti sa týkali oneskorenej menštruácie, silnejšej menštruácie alebo výrazného krvácania u žien v období menopauzy. Centrum upozornilo, že všetky podobné správy pozorne analyzuje, zatiaľ však nemôže potvrdiť, či existuje priame prepojenie medzi zmenami menštruačného cyklu a proticovidovými vakcínami.

"K takýmto poruchám dochádza bežne. Mohlo by však dôjsť k vedľajšiemu účinku očkovania, pravdepodobne súvisiacemu s hormónmi. Zatiaľ k tomu nemôžeme veľa povedať, ale podobné správy boli aj v iných krajinách," opísala situáciu riaditeľka centra Agnes Kantová. Spresnila, že britský denník The Times už v júni písal o tom, že zodpovedné úrady zaregistrovali vyše 4000 podobných oznámení. Viceprezidentka holandskej Kráľovskej akadémie pôrodníkov a gynekológov Sue Wardová v rozhovore pre novinárov z nezávislého združenia Science Media Centre (SMC) uviedla, že viaceré ženy počas pandémie koronavírusu hlásili zmenu svojho menštruačného cyklu alebo rôzne symptómy s tým spojené.

"To, do akej miery niekoho ovplyvnia meniace sa hladiny hormónov, často ovplyvní aj ich momentálna psychická pohoda," vysvetlila Wardová a dodala, že krízové životné udalosti môžu zhoršiť predmenštruačný syndróm (PMS). To podľa nej platí v "náročných a život meniacich" situáciách, akou je napríklad globálna pandémia, čo môže mať za následok, že ženy prežívajú svoje menštruačné obdobie inak. Zároveň dodala, že akékoľvek zmeny sú zvyčajne mierne a krátkodobé a počet prípadov nahlásených počas koronakrízy nie je vyšší, ako by sa dalo očakávať.

Centrum Lareb zároveň uviedlo, že od spustenia očkovacej kampane proti COVID-19 dostalo 112.677 hlásení o vedľajších účinkoch vakcín. Väčšina sa týkala bolestí hlavy, svalov a únavy. Zoznam hlásení obsahuje 491 úmrtí, pričom väčšinu obetí tvorili ľudia starší ako 80 rokov. Podľa odborníkov z Lareb vedľajšie účinky očkovacej látky, ako je zvýšená teplota či nevoľnosť, v mnohých prípadoch mohli prispieť k "zhoršeniu už aj tak krehkého zdravotného stavu", a to nezávisle od veku zaočkovaných osôb.