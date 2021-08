KORONAVÍRUS Zlé správy pre seniorov: Už štyri mesiace po očkovaní nemá väčšina skoro žiadne protilátky

BRNO - Po pol roku očkovania proti koronavírusu má podľa predbežných výsledkov až 60 percent seniorov výrazne nižšie alebo žiadne protilátky. V tlačovej správe to uviedla Spoločnosť Podané ruce, ktorá analýzu vykonala na viac ako 620 senioroch. Podľa nej bude v blízkej dobe potrebné preočkovanie treťou dávkou u zraniteľných skupín a tiež bude potrebné navýšiť kapacity preventívneho testovania pracovníkov aj klientov v sociálnych službách.

Spoločnosť otestovala od 30. júna do 2. júla 627 seniorov. Záujemcovia sa mohli prihlásiť cez zverejnený rezervačný systém. Potom odovzdali vzorku krvi na protilátky. "Používame dva rôzne typy testov tak, aby sa maximálne podarilo zachytiť protilátkovú odpoveď, jednak po prekonanej infekcii a po očkovaní. U vybranej skupiny účastníkov projektu sa testovanie hladiny protilátok doplní ešte vyšetrením bunkovej imunity. Predpokladá sa, že týmto prístupom sa získajú poznatky, ktoré budú komplexne hodnotiť stav imunity k pôvodcovi ochorenia covid-19 a budú akceptovateľné v širokej populácii," uviedol Petr Husa, prednosta kliniky infekčných chorôb Fakultnej nemocnice Brno.

Zo seniorov, ktorí sa do merania zapojili, ich bolo 396 mladších ako 75 rokov, 231 starších. Najčastejšie boli očkovaní vakcínou Pfizer, do vyšetrovania sú ale zahrnuté všetky druhy vakcín, a to dvojdávková aj jednodávková.

Protilátky u seniorov výrazne klesajú

Z výsledkov analýzy vyplýva, že hladina protilátok klesá s časom od očkovania a s vekom. Podľa spoločnosti je pokles protilátok razantný, a to tak, že až 60 percent očkovaných má po štyroch a viac mesiacoch od očkovania negatívne hodnoty. Ďalej vyplýva, že seniori, ktorí mali covid-19, dosahujú vyššie hodnoty protilátok než tí, ktorí chorobu neprekonali.

Stupeň závislosti sa podľa spoločnosti líši aj v závislosti od druhu vakcíny, pričom zatiaľ najhoršie vychádza AstraZeneca. Ľuďom, ktorí sú AstraZenecou očkovaní a covid neprekonali, vychádza najnižšie hodnoty. "V Izraeli ponúkajú ľuďom nad šesťdesiat rokov tretiu dávku vakcíny už teraz. A predbežné výsledky nášho prieskumu tiež naznačujú, že posilňujúca dávka by mala byť pre zraniteľné skupiny k dispozícii už na jeseň. Vláda by mala mať preventívny plán predovšetkým v zariadeniach sociálnych služieb, kde bol najväčší počet úmrtí," uviedol riaditeľ Podaných rúk Jindřich Vobořil.

Teraz chystajú v spolupráci s Diecéznou charitou Brno a štatutárnym mestom Brno ďalšiu fázu vyšetrovania, v nej sa zamerajú na laboratórne skúmanie predovšetkým bunkovej imunity. Podané ruce sa zároveň pokúšajú vyvinúť vlastný systém mobilného trasovania, teda nie cez telefón, ale pomocou mobilných tímov priamo na mieste a za pomoci špeciálne vycvičených tímov.