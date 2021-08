KORONAVÍRUS Holandsko poskytne dva antigénové testy zadarmo každej domácnosti

AMSTERDAM - Všetkých osem miliónov domácností v Holandsku dostane v priebehu augusta list s výzvou, aby si ich členovia objednali dva bezplatné antigénové samotesty na koronavírus. Prvé výzvy by mali byť občanom doručené už tento týždeň, uviedol v pondelok spravodajský portál Dutch News.

Oficiálny list bude vo viacerých jazykoch vrátane angličtiny a je súčasťou celonárodnej kampane, ktorej cieľom je prinútiť ľudí, aby si urobili samotest po návrate z dovolenky, alebo pred návratom do práce, či školy. "Dúfam, že sa mnoho občanov v blízkej budúcnosti otestuje ešte skôr, ako sa začnú stretávať s inými ľuďmi," uviedol v tejto súvislosti podpredseda holandskej vlády a minister zdravotníctva Hugo de Jonge.

Podľa jeho slov má plošné testovanie znížiť pravdepodobnosť toho, že ľudia neúmyselne "zavlečú" koronavírus do svojich rodín, na pracovisko alebo do školy. Pracovníci regionálnych zdravotníckych úradov budú navyše rozdávať bezplatné antigénové testy ľuďom, ktorí sa vracajú do Holandska na všetkých piatich medzinárodných letiskách - Amsterdam (Schiphol), Eindhoven, Groningem, Maastricht a Rotterdam. Študenti si budú môcť vyzdvihnúť bezplatné testy na svojich univerzitách alebo školách, zatiaľ čo domácnosti s nízkymi príjmami môžu získať aj ďalšie testy zadarmo.

Ľudia, u ktorých antigénové testy naznačia pozitívny výsledok, budú musieť absolvovať presnejší PCR test. Denník Trouw minulý týždeň napísal, že drvivá väčšina z 38 miliónov antigénových testov na koronavírus zaobstaraných holandským ministerstvom zdravotníctva zostáva na sklade a doteraz iba šesť miliónov z nich bolo skutočne použitých. Denník upozornil, že je viac ako otázne, či všetky zakúpené rýchlotesty budú použité ešte pred ukončením ich doby spotreby.