Očkovanie proti KORONAVÍRUSU nemusí navždy štípať: Vedci skúmajú aj iné zaujímavé možnosti!

LONDÝN - Všetky vakcíny proti koronavírusu, ktoré boli práve schválené, sa injekčne aplikujú do ramena. V budúcnosti sú mysliteľné aj iné spôsoby ako inhalačný alebo nosový sprej. Dokonca by boli možné aj tablety. Väčšina z týchto nápadov je ešte len v plienkach.

Na očkovanie proti koronavírusu musíte doteraz vydržať jednu alebo dokonca dve injekcie. Farmaceutické spoločnosti medzitým nepracujú len na iných vakcínach, ale aj na vakcínach, ktoré nemusia byť podávané injekčne. Nie je to len o vyhýbaní sa nepríjemnostiam, odborníci sa domnievajú, že vakcína podávaná ako sprej alebo možno ako tableta by mohla mnohým ľuďom pomôcť prekonať výhrady k očkovaniu.

Čínsky výrobca dosiahol značný pokrok vo vývoji inhalačných vakcín. V štúdii fázy 1 bola aerosolová vektorová vakcína testovaná na zdravých dobrovoľníkoch v nemocnici Zhongnan v čínskom Wu-chane. Výsledky boli teraz publikované v časopise The Lancet. Účastníci inhalačné dávky vakcíny dobre znášali a dosiahli dobrý imunologický účinok. Zapojení vedci naznačujú, že inhalačnú vakcináciu je možné použiť aj ako posilňovaciu očkovaciu látku po počiatočnom očkovaní injekčnou vakcínou. Na to sú však potrebné ďalšie štúdie.

Zdroj: Getty Images

Číňania nie sú ani zďaleka jediní, ktorí skúmajú aerosolové vakcíny. Švédsky výrobca inhalačných prípravkov Iconovo pracuje na sprístupnení vakcíny vdýchnutím, ako aj na podaní očkovacej látky nosovým sprejom. Základ pre to pochádza zo start-upu imunologického výskumu ISR v Štokholme, ktorý vyvinul suchú práškovú vakcínu proti Covid-19. Spoločnosť založil Ola Winquist, profesor imunológie na Karolínskom inštitúte. Podľa BBC je vakcína vyrobená z „replikovaných“ vírusových proteínov.

Bez chladenia a flexibilné

Pre BBC Winquist vyzdvihol výhody predovšetkým suchých vakcín. Sú „veľmi ľahko distribuovateľné bez chladiaceho reťazca a podávané bez poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“. To by mohlo byť prospešné najmä pre očkovacie kampane v Afrike, kde je ochladzovanie očkovacích látok problémom kvôli vysokým teplotám a neistému napájaniu. Navyše, africké krajiny so svojimi zdravotnými systémami nie sú vždy napríklad schopné zriadiť infraštruktúru pre očkovanie proti koronavírusu.

Zdroj: Getty Images

Prášková vakcína bola zatiaľ testovaná iba na myšiach, ale ISR a Iconovo chcú do dvoch mesiacov začať štúdie na ľuďoch. Suchá vakcína by mohla byť v neskoršej fáze vývoja možno tiež zlisovaná do tablety. Alebo by bol prášok prinesený do zdravotníckych zariadení a iba tam pridaním roztoku sterilnej vody do tekutej vakcíny.

Zdroj: Getty Images

Ďalšou možnosťou očkovania je nosový sprej. Štúdia Fran Lundovej a Troya Randalla z University of Birmingham/Alabama bola nedávno publikovaná v časopise Science. Podľa nej je v súčasnosti až sedem kandidátov na intranazálne použitie. Celkovo sa stále vyvíja takmer 100 vakcín proti SARS-CoV-2. Lundová a Randall vidia výhody pre určité časti imunitnej odpovede, ale predpokladajú, že toto podanie vakcíny by mohlo byť obzvlášť vhodné aj pre posilňovacie dávky.