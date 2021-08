Európska únia uvalila sankcie na manželku a syna nikaragujského prezidenta

Podľa EÚ sa všetci ôsmi podieľajú na porušovaní ľudských práv, podkopávaní demokracie a potláčaní politickej opozície v Nikarague. Sankčné opatrenia sú podľa EÚ navrhnuté tak, aby nepoškodili nikaragujské obyvateľstvo ani hospodárstvo, pričom zahŕňajú zmrazenie majetku a zákaz cestovať do EÚ, ako aj prechádzať cez jej územie.

Agentúra AFP pripomenula, že nikaragujská polícia za posledné dva mesiace zatkla a vzala do väzby viac ako 20 opozičných politikov a niekoľko uchádzačov o kandidatúru v prezidentských voľbách, v ktorých by mohli ohroziť úradujúceho prezidenta Ortegu, uchádzajúceho sa o znovuzvolenie. Ortega (75) tvrdí, že pouličné protesty, ktoré sa v Nikarague odohrali v apríli roku 2018, boli súčasťou organizovaného pokusu o prevrat so zahraničnou podporou.

EÚ vo svojom vyhlásení z pondelka uviedla, že sankcie svedčia o tom, že 27-členný blok je "pripravený použiť všetky dostupné nástroje na podporu demokratického, mierového a vyjednaného riešenia politickej krízy v Nikarague". Konštatuje tiež, že zadržanie v poradí už siedmeho možného kandidáta prezidentských volieb "bohužiaľ ilustruje rozsah represií v Nikarague a predstavuje ponurý obraz o tom, aké budú nadchádzajúce voľby".

EÚ zároveň žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie politických väzňov, ako aj absolútne rešpektovanie základných, občianskych a politických práv všetkých nikaragujských občanov. Nateraz posledným zadržaným v rámci represií sa koncom júla stal opozičný politik Noel José Vidaurre, ktorý má záujem kandidovať v prezidentských voľbách. Politik je podľa vládnych úradov podozrivý z velezrady.

Medzi zadržanými je aj Christiana Chamorrová

Medzi zadržanými je aj Christiana Chamorrová, ktorá je dcérou exprezidentky Violety Chamorrovej a ktorá je podľa predvolebných prieskumov považovaná za favoritku hlasovania vypísaného na 7. novembra. Obvinená je z prania špinavých peňazí a momentálne je tiež v domácom väzení.

Obvinenia voči Ortegovým zadržaným oponentom sa opierajú o zákon, ktorý inicioval Ortega a ktorý zákonodarcovia schválili vlani v decembri. Legislatíva zakazuje uchádzať sa o verejné funkcie "tým, čo požadujú a schvaľujú uvalenie sankcií proti nikaragujskému štátu". Podľa jej odporcov ide však o nástroj na umlčanie oponentov a potenciálnych súperov pred voľbami. Ortega je svojimi odporcami obviňovaný z autoritárstva, a to najmä po brutálnom potlačení protivládnych demonštrácií v roku 2018, ktoré si podľa ľudskoprávnych organizácií vyžiadali viac ako 300 obetí a tisíce ľudí vyhnali do exilu.

Uchádzači o prezidentský úrad v Nikarague mohli zaregistrovať svoju kandidatúru od 28. júla do 2. augusta, dodala agentúra AFP. Režim sankcií EÚ bol pôvodne zavedený v októbri 2019 po tom, ako Rada EÚ opakovane vyjadrila svoje znepokojenie nad zhoršujúcou sa politickou a sociálnou situáciou v Nikarague a dôrazne odsúdila represie voči tamojším politickým oponentom, protestujúcim občanom, nezávislým médiám i občianskej spoločnosti, ku ktorým dochádza od apríla roku 2018. Najnovším rozhodnutím EÚ sa počet nikaragujských činiteľov, na ktorých sa vzťahujú sankcie, zvýšil na 14.