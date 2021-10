Vyjadrili sa aj Štefanec a Šimečka: EÚ musí pripraviť zákon proti likvidačným žalobám na médiá

Strategické žaloby proti verejnej účasti (SLAPP) sú podľa stanoviska Európskej komisie i Rady EÚ formou odvetných žalôb, ktorých cieľom je potláčať slobodu prejavu vo veciach verejného záujmu, čo predstavuje významnú hrozbu pre splnenie tejto povinnosti. Výbor LIBE sa touto témou zaoberal po tom, ako Európska komisia začiatkom októbra spustila verejnú konzultáciu o možných opatreniach EÚ proti SLAPP. Slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH) z frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) uviedol, že postoj výboru LIBE je ďalším príspevkom k ochrane slobody slova a nezávislosti médií. Pripomenul, že v demokracii treba chrániť tých, ktorí chránia demokraciu – novinárov.

"Poukazujú často na nie veľmi populárne, ale na potrebné veci, na ktorých stojí demokracia, a preto je našou povinnosťou vytvoriť taký inštitucionálny rámec, ktorý ich ochráni," vysvetlil. Zdôraznil, že vo viacerých krajinách Únie boli prípady likvidačných žalôb na novinárov a na celé médiá zo strany tých kritizovaných. Ide podľa jeho slov o spôsob, ako nepriamo umlčať nepohodlné médiá prostredníctvom hrozby ich ekonomickej likvidácie. Lebo náklady na opakujúce sa súdne procesy vyčerpajú redakcie a novinári sa radšej prestanú problematickými kauzami zaoberať.

"A to je na škodu veci, aby sme takto ohrozovali pravdu a fakty a samotných novinárov. Preto sme vyzvali Európsku komisiu, aby vytvorila právny rámec na ochranu novinárov, ktorý bude rovnaký v celej EÚ. Aby médiá mohli čeliť takýmto žalobám. A to aj preto, že zatiaľ žiaden členský štát eurobloku nemá legislatívu, ktorá by tomuto zneužívaniu súdnych procesov bránila."

Podľa Šimečku legislatíva mala dávno existovať

Michal Šimečka (PS) z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) skonštatoval, že takúto legislatívu Európska únia už dávno mala mať. Pretože strategické žaloby proti novinárom a aj proti mimovládnym organizáciám čoraz viac využívajú silné firmy a korporácie. Vedia totiž, že sú pre novinárov, ich redakcie či mimovládky nákladné a zdĺhavé.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

"Ak celé roky budú zahrabané v súdnych sporoch, nebudú mať čas odhaľovať korupčné kauzy alebo venovať sa investigatíve," opísal situáciu.

Rovnako si myslí, že toto je kompetencia, ktorou sa má zaoberať eurokomisia a pripraviť čím skôr konkrétny návrh zákona, aby bolo možné čeliť tomu typu žalôb, ktorých jediným cieľom je umlčať novinárov a investagívcov. "Sloboda slova, sloboda novinárov robiť si svoju prácu by mala byť pre všetkých v EÚ základnou hodnotou," odkázal poslanec.